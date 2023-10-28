السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

محمد محمود عبدالعزيز يعلن عن صدقة للمحتاجين على روح والده.. اعرف التفاصيل

محمد محمود عبدالعزيز
محمد محمود عبدالعزيز

أعلن النجم والمنتج محمد محمود عبد العزيز، عن إقامة صدقة جارية على روح والده الفنان الكبير الراحل محمد محمود عبد العزيز، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

محمد محمود عبد العزيز: خصصت جزء بسيط للمحتاجين 

وكتب محمد محمود عبد العزيز في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: صباح الفل  .. انا خصصت كدة جزء بسيط لأي حد ظروفة وحشة اليومين دول  بحد أقصى سحب  اليوم بس سجل على اللينك دة.. علشان يتحولك على محفظتك على طول..الرجاء الدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا.

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محمد محمود عبد العزيز يشيد بحياة كريمة

وكان الفنان محمد محمود عبد العزيز، أشاد مؤخرا بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لاسم والده الفنان الكبير الراحل محمود عبدالعزيز، خلال المؤتمر الوطني للشباب في الإسكندرية، وذلك على هامش تكريم نماذج مصرية ملهمة من محافظة الإسكندرية.

وقال محمد محمود عبدالعزيز:  "الموضوع بالنسبة ليا كبير جدا، وأنا في العادة مش بعرف أتكلم لما بتيجى سيرة والدى، واللهم لك الحمد والشكر بس أبويا بجد سبحان الله مشرفنى في حضوره وغيابه وبيخلينا نتباهى، واسمه موجود ومنور اللهم لا حسد، أنا يمكن تقريبا مفيش يوم يعدى عليا إلا وحد يبعتلى صورة أو مشهد لأبويا أو فيديو له".

كما أشاد الفنان محمد محمود عبدالعزيز بالإنجازات في محافظة الإسكندرية قائلا: "شوفت إنجازات في الإسكندرية عديت عليها عادى وكبارى جديدة وقلت الله، ولكن بالنسبة ليا شايفها عادى، لكن أول مرة أبقى قاعد وأعرف اتعملت إزاى وأخدت وقت ومجهود قد إيه واتكلفت كام، وحسيت إن الموضوع كبير وشبه الإنتاج عندنا في الدراما، لأن عندنا ممكن دقيقتين نقعد فيها أيام تصوير، وده بالنسبة لنا مجهود، وده لا يقارن بمجهود الدولة ولا مجهود الناس اللى بتحفر في الصخر عشان يعملوا لنا طرق ولا كبارى، وحسيت للأسف في البداية إن الحاجات دى عدت عليا عادى ولم تلفت نظرى وده حال ناس كتير للأسف".

وتابع محمد محمود عبدالعزيز: "لكن الموضوع مش سهل خالص خصوصا فكرة حياة كريمة، وفكرة البيوت الجديدة اللى اتعملت والناس اتنقلت من عشوائيات إلى بيوت أفضل، الناس دى كانت في كوارث وعدت منها واحنا محسناش بيها رغم إننا في بلد واحدة، وهمومنا واحدة، وللأسف مش بنركز في المجهود اللى ورا ده".

محمد محمود عبد العزيز محمد محمود عبد العزيز يساعد المحتاجين الفنان محمد محمود عبدالعزيز محمد محمود عبدالعزيز يعلن صدقه جاريه على روح والده النجم محمد محمود عبد العزيز

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