تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى وصن داونز.. المارد الأحمر بالزى التقليدى

عقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلى، أمام صن داونز، المقرر لها الثالثة عصر غدٍ الأحد، اليوم السبت، بأحد الفنادق بمدينة بريتوريا، بحضور مندوبي الناديين ومسئولي اللجنة المنظمة للبطولة.

وحضر الاجتماع ممثلا عن النادي كل من: الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري وماهر عبدالعزيز، إداري الفريق والعميد علاء صلاح الدين المنسق الأمني.

أسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي الحارس الطاقم الأخضر.

فيما يرتدي صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق والجورب الأبيض فيما يرتدي الحارس الطاقم البرتقالي.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على كافة الأمور الإدارية الخاصة بالمباراة وموعد وصول الفريقين إلى ملعب المباراة.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز في الثالثة عصر غد بتوقيتي القاهرة وجنوب إفريقيا على استاد لوفتوس في ذهاب الدور نصف النهائي للدوري الإفريقي.

«كولر» و«الشناوى» يحضران المؤتمر الصحفى

مارسيل كولر المدير الفني للفريق ومحمد الشناوي كابتن الفريق يتحدثان اليوم عن مباراة صن داونز أمام وسائل الإعلام في المؤتمر الصحفي.

ويعقد المؤتمر الصحفي الخاص بالأهلي، في الثانية ظهرًا بملعب لوفتوس الذي يستضيف مباراة الفريق أمام صن داونز في الثالثة عصر غد، في ذهاب الدور نصف النهائي للدوري الإفريقي.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي البطولة في نسختها الأولى داخل القارة، بعد تخطي سيمبا التنزاني في ربع النهائي بالتعادل 2-2 ذهابًا و1-1 في مباراة العودة.

فيما فاز صن داونز على بيرو أتليتكو الأنجولي في مباراة الذهاب بهدفين دون رد، وانتهت مباراة الإياب في جنوب إفريقيا بالتعادل السلبي.

وكان محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ثلاثي حراسة المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خاضوا تدريبات قوية تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس، قبل مشاركتهم في الجزء الخاص بالتدريبات الجماعية بالكرة وذلك خلال المران الأول للأهلي في جنوب إفريقيا.

وخاض الأهلي فقرة إحماء بدني قبل انطلاق المران وأعقبها تنفيذ البرنامج التدريبي الذي ركز فيه الجهاز الفني على الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة، استعدادًا لمواجهة فريق صن داونز يوم الأحد المقبل في ذهاب الدور نصف النهائي للدوري الإفريقي.

ووصلت بعثة الأهلي برئاسة المهندس محمد سراج الدين، عضو مجلس الإدارة، إلى فندق الإقامة بمدينة بريتوريا، بعد رحلة استغرقت ما يقرب من ١٠ ساعات تخللها ترانزيت في نيروبي بدولة كينيا، ثم قطعت البعثة المسافة من مطار جوهانسبرج إلى مدينة بريتوريا واستغرقت ما يقرب من ساعة.