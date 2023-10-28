الرئيس السيسى للمصريين: متقلقوش على بلدكم.. سياستنا لا يوجد بها غدر أو مصالح

طمأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، المواطنين المصريين بعد سقوط مسيرتين في طابا ونويبع أمس، قائلا: “مهم أوي أقول لشبابنا اللي معنيين بالموضوع وقلقانين، لا متقلقوش وبفضل الله تعالى زي ما حفظ البلد دي في 2011 و2013 هيحفظها دائما”.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بافتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في دورته الثانية، اليوم السبت: "مصر محفوظة دائما لأننا دائما في سياساتنا لا يوجد غدر أو خسة أو تآمر، كل مصلحتنا إن الدنيا تكون مستقرة ونبني ونعمر في بلدنا".

ويُعد الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة من أكبر الفعاليات التي ينظمها اتحاد الصناعات المصرية، والذي تستمر فعالياته على مدار 3 أيام خلال الفترة من 28 وحتى 30 أكتوبر، بحضور مجموعة كبيرة من المستثمرين ورجال الأعمال، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الإقليمية والدولية، بهدف تسليط الضوء على جهود الدولة المصرية في دعم وتطوير الصناعة المحلية، وتنمية القطاع الصناعي، فضلًا عن الاستثمار في العنصر البشري وبناء الإنسان، لخلق فرص جديدة للنمو وتحقيق التنمية الاقتصادية للوصول لأهداف التنمية المستدامة.