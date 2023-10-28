الرئيس السيسى: قادرون بفضل الله وشعبنا وشبابنا وجيشنا أن نحمى بلدنا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة المصرية بفضل الله وشعبها وشبابها وجيشها ووعيهم قادرة أن تحمي بلدها تماما.

وأضاف خلال الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، في دورته الثانية: "متقلقوش، شوفوا شغلكم وشوفوا حالكم، عيشوا حياتكم، نبذل مجهود كبير جدا لنخفف ونهدأ من حالة الاقتتال في قطاع غزة ونبذل جهدا لإدخال كل المساعدات الإنسانية".

ويُعد الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة من أكبر الفعاليات التي ينظمها اتحاد الصناعات المصرية، والذي تستمر فعالياته على مدار 3 أيام خلال الفترة من 28 وحتى 30 أكتوبر، بحضور مجموعة كبيرة من المستثمرين ورجال الأعمال، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الإقليمية والدولية، بهدف تسليط الضوء على جهود الدولة المصرية في دعم وتطوير الصناعة المحلية، وتنمية القطاع الصناعي، فضلًا عن الاستثمار في العنصر البشري وبناء الإنسان، لخلق فرص جديدة للنمو وتحقيق التنمية الاقتصادية للوصول لأهداف التنمية المستدامة.