قيادى بفتح لـ"القاهرة الإخبارية": مصر والأردن يقدمان جهدا غير مسبوق لحماية الفلسطينيين

كشف محمد حمدان، أمين سر حركة فتح في نابلس، عن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، صباح السبت، إن القضية الفلسطينية ما زالت القضية الأولى للأمتين العربية والإسلامية.

وأضاف أمين سر حركة فتح في نابلس، أن قرار الأمم المتحدة بوقف العنف في غزة يدلل على أن التوجه العالمي ضد الإجرام الإسرائيلي.

وأشار إلى أن مصر والأردن يقدمان جهدا غير مسبوق لحماية الوجود الفلسطيني، موضحًا أن الكل الفلسطيني موحد وشعبنا لن يرحل من أرضه وسيظل صامدا في وجه العدوان الإسرائيلي.