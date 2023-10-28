السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عاجل.. إذاعة جيش الاحتلال: دخول برى محدود إلى منطقة حاجز إيرز فى قطاع غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

قالت إذاعة جيش الاحتلال الاسرائيلي، إن هناك دخولا بريا محدودا لقوات الجيش الإسرائيلي إلى منطقة حاجز أبرز في قطاع غزة.

وأضافت إذاعة جيش الاحتلال، أن هناك تبادل إطلاق نار بالأسلحة الرشاشة في المنطقة الحدودية شرق مخيم البريج للاجئين في قطاع غزة

جاء ذلك خلال نباء عاجل منذ قليل لفضائية "القاهرة الإخبارية".

وقالت منظمة العفو الدولية، إنه بات من الصعب على منظمات حقوق الإنسان توثيق الانتهاكات وجرائم الحرب ضد المدنيين في غزة.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن قوات الاحتلال قصفت منازل في مخيم الشاطئ بقطاع غزة أسفر عن سقوط شهداء ومصابين.

القاهرة الإخبارية الجيش الإسرائيلي قطاع غزة

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