السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

توتنهام يفوز على كريستال بالاس ويعزز صدارته للدورى الإنجليزى

توتنهام وكريستال
توتنهام وكريستال بالاس

عزز فريق توتنهام صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه على مضيفه كريستال بالاس 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة العاشرة من المسابقة موسم 2023-2024.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، تقدم توتنهام بهدف سجله جويل وارد، لاعب كريستال بالاس، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 53.

وأضاف هيونج مين سون الهدف الثاني لتوتنهام في الدقيقة 66، قبل أن يسجل كريستال بالاس هدف حفظ ماء الوجه عن طريق جوردان أيو في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع توتنهام رصيده إلى 26 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد كريستال بالاس عند 12 نقطة في المركز الحادي عشر.

وابتعد توتنتهام هوتسبير عن مانشستر سيتي بفارق 5 نقاط بشكل مؤقت قبل مواجهة الديربي بين السيتي ومانشستر يونايتد التي ستقام يوم الأحد المقبل.

سجل خال من الهزائم للسبيرز

وبهذا الفوز حافظ فريق توتنهام على سجله خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم، وأصبح هذا هو الفوز الثامن للفريق هذا الموسم مقابل التعادل في مباراتين.

في المقابل، تلقى فريق كريستال بالاس خسارته الرابعة في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مثلها.


هيونج مين سون يطارد هالاند في صراع الهدافين

سجل الكوري الجنوبي هيونج مين سون، لاعب توتنهام هوتسبير هدفه الثامن في البريميرليج هذا الموسم ليقلص الفارق بينه وبين النرويجي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي إلى هدف واحد فقط.

وسجل هالاند 9 أهداف في مسابقة الدوري الإنجليزي موسم 2023-2024، ليتصدر جدول هدافي البطولة.

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