"حماس" تتصدى لعدوان إسرائيل البرى.. و"الجهاد" تعلن تدمير 6 دبابات وخسائر بشرية

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، تصديها لتوغل بري في بيت حانون وشرق البريج، منذ قليل، مؤكدة وقوع اشتباكات عنيفة على الأرض في شمال غرب قطاع غزة.

فيما أعلنت حركة الجهاد الاسلامي تدمير 6 دبابات وإحداث خسائر بشرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي، شرق مدينة خان يونس.

وجاء ذلك، بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، بدء عملية الاجتياح البري في قطاع غزة.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية 4 صواريخ كورنيت تجاه آليات الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة، في الوقت الذي يستمر القصف العنيف برا وجوا وبحرا.

وفي السياق، قال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تدعم وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة لإدخال المساعدات الإنسانية والوقود والكهرباء إلى المدنيين هناك.