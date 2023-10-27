مظاهرات مؤيدة للمقاومة الفلسطينية فى وسط رام الله (فيديو)

خرج آلاف الفلسطينيين يجوبون شوارع رام الله دعمًا لغزة، بعد القصف الإسرائيلي العنيف المستمر على شمال القطاع قبل ساعات، بعد أن قطع الاحتلال الإسرائيلي الاتصالات والإنترنت، لعزل غزة عن العالم.

وردد المتظاهرون هتافات: "الشعب يريد كتائب القسام".

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن الفصائل الفلسطينية تصدت لتوغل بري لقوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت حانون وشرق البريج، وهناك اشتباكات عنيفة بين الجانبين تدور على الأرض الآن.

وأفاد إعلام إسرائيلي، بإصابة مستوطن جراء سقوط صاروخين في منطقة زراعية شرق ريشون ليتسيون.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية، مساء اليوم، رشقات صاروخية متتالية من قطاع غزة باتجاه تل أبيب وعسقلان وأسدود ووسط الأراضي المحتلة.

بينما قال البيت الأبيض إنه لن يعلق على العمليات العسكرية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الأمر متروك للجيش الإسرائيلي.