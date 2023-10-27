"حماس" تطالب العرب والمجتمع الدولى بتحرك فورى لوقف مجازر الاحتلال

طالبت حركة حماس، اليوم الجمعة، الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف جرائم ومسلسل المجازر الإسرائيلية بحق شعبنا.

وتابعت: “نحمل الاحتلال وواشنطن والعواصم الغربية المسئولية كاملة عن مسلسل المجازر البشعة وتداعياتها”.

وأضافت: “قطع الاتصالات عن قطاع غزة وتصعيد القصف ينذر بنية الاحتلال ارتكاب مزيد من المجازر وجرائم الإبادة”.

مشاجرات في الوقت الراهن

وفي سياق متصل، "تقدم كبير" في المفاوضات التي تقودها قطر لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس لكن القضايا لا تزال قائمة.

وقالت مصادر دبلوماسية مطلعة على المفاوضات إنه تم إحراز "تقدم كبير" في المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس، لكن لا تزال هناك قضايا قائمة.