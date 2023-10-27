إزالة 3 مقابر مخالفة في كفر سعد بدمياط

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد في دمياط حملات الإزالة لكافة أشكال التعديات ومخالفات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتابع الدكتور محمد السيد ليله رئيس مركز ومدينة كفر سعد حملات إزالة التعديات المخالفة سواء أبنية أو مقابر حيث تم إزالة حالتي تعد على مقبرة بقرية أبو عدوي التابعة للوحدة المحلية بأم الرزق برئاسة ميمي السعداوي نائب رئيس المركز والمدينة لشئون القرى ورئيس الوحدة المحلية بأم الرزق ومسئول القسم الفني بأم الرزق وتمت الازالة بمعرفة المواطن.

وتم إزالة حالة تعد على مقبرة بقرية بكفر سعد البلد برئاسة ميمي السعداوي نائب رئيس المركز والمدينة لشئون القري ورئيس الوحدة المحلية بكفر سعد ومسئول القسم الفني بكفر سعد البلد وتمت الازالة بمعرفة المواطن.

ووجه الدكتور محمد السيد ليله رئيس مركز ومدينة كفرسعد بالمتابعة الدورية والمستمرة لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة في المهد دون تهاون واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

قامت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بالاشتراك بين إدارات شئون البيئة والإشغالات ومركز إصدار التراخيص والمتابعة بالوحدة بحملة مكبرة بالاشتراك مع إدارة تموين رأس البر ومديرية الشئون الصحية بدمياط وهيئة سلامة الغذاء ومديرية الطب البيطري ؛ للمرور على بعض المحلات والكازينوهات بسوق مدينة العرائس ومنطقة السوق العمومي وذلك لمراجعة تراخيص المحلات ومتابعة حركة السلع ومدى سلامتها وانطباق الاشتراطات عليها.

حيث أسفرت الحملة عن تحرير عدد من محاضر النظافة ومحاضر عدم حمل شهادات صحية وإعدام بعض المنتجات والأغذية متغيرة الخواص الطبيعية، كما تم التنبيه على جميع المحال بعمل قوائم للأسعار والإعلان عنها بمكان واضح، يأتي ذلك في إطار خطة الوحدة للرقابة على الأسواق ومتابعة حركة السلع بها ولتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.