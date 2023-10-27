الجارديان: الاجتياح البرى قيد التنفيذ فى غزة.. وصفوف سكنية تم محوها

ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الجمعة، أن قطاع غزة يواجه عملية اجتياح بري، حيث تشن قوات الاحتلال غارات جوية مركزة لاهداف في شرق غزة.

فيما أشارت الصحيفة إلى أن الاجتياح البري قد يؤدي إلى مقتل العشرات في ظل قصف عنيف على القطاع، فضلا عن خلق حالة من التشتت حول ما يجري على الأرض، مشيرة الى أن اظهر صور الأقمار الصناعية التي قدمتها شركة ماكسار تكنولوجيز وبلانيت لابز كيف أدى القصف إلى تحويل البلدات والمدن إلى أنقاض، مع محو صفوف من المباني السكنية.

وتفاقمت المخاوف من انتشار الأزمة في أنحاء المنطقة يوم الجمعة بعد أن قصفت طائرات حربية أمريكية موقعين في شرق سوريا.

وقال “البنتاجون” إن الضربات أصابت منشآت تخزين أسلحة، وكانت ردا على هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ شنتها جماعات مدعومة من إيران ضد قواعد وأفراد أمريكيين في سوريا والعراق.

وفي الضفة الغربية المحتلة، قتلت القوات الإسرائيلية 4 فلسطينيين في أحدث حلقة من سلسلة غارات أسفرت عن مقتل العشرات وإصابة المئات.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن أحد القتلى الأربعة هو أيسر محمد العامر، القائد الميداني لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.

ورفع المسؤولون العسكريون الإسرائيليون عدد الأشخاص المحتجزين كرهائن في غزة إلى 233، أي بزيادة خمسة عن العدد الذي تم ذكره في اليوم السابق وهو 228.

واحتج أقارب بعض الرهائن في تل أبيب يوم الخميس ضد ما قالوا إنه تقاعس الحكومة عن إطلاق سراح الرهائن.

وحدات المشاة والهندسة قصفت أهدافاً

وقال جيش الاحتلال اليوم الجمعة، إن وحدات المشاة والهندسة قصفت أهدافا خلال الليل، بالقرب من حي الشجاعية شرق مدينة غزة تحت غطاء مروحيات وطائرات بدون طيار وطائرات تابعة للقوات الجوية.

وجاء ذلك في أعقاب غارة كبيرة ولكن محدودة على الجزء الشمالي من القطاع الساحلي في الليلة السابقة في محاولة لاستكشاف مواقع حماس وشبكات الأنفاق.