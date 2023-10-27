مصطفى بكري عن اتصال "هنية" مع الوزير عباس كامل: تناول قضايا مهمة

كشف الإعلامي مصطفى بكري، تفاصيل اتصال إسماعيل هنية مع الوزير عباس كامل، قائلًا: "إن الاتصال الهاتفي الذي جرى أمس بين السيد اسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، وبين الوزير عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية تناول العديد من القضايا المهمة".

وأضاف مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن القضية الأولى هي قضية تبادل الأسرى، حيث تعطي مصر هذا الموضوع اهتمام كبير حيث أبدت حركة حماس استعدادها للإفراج عن العشرات من الأسرى مقابل وقف العدوان والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وأكد هنية أن حماس تطلب من مصر لعب دور مهم في التوصل إلى نتائج إيجابية فيما يتعلق بهذه الصفقة، في حين طالب الوزير عباس كامل، بضرورة الإفراج الفوري عن بعض الأسرى من المرضى والنساء، وأكد أن مصر مستعدة للتواصل مع الأطراف المعنية لإنهاء قضية الأسرى إنهاءً عادلًا.

وأوضح أن المكالمة الهاتفية تناولت توجيه الشكر من قبل حركة حماس لمصر ودورها والاتصالات التي أجرتها ولا تزال تجريها القيادة السياسية بهدف وقف إطلاق النار، وإنهاء حرب الإبادة التي تُمارس ضد المواطنين في غزة، وكذلك الحال فيما يتعلق بالمساعدات التي تقدّم عبر معبر رفح.

وأبدى هنيه أمله في أن تسعى القاهرة إلى إنهاء الحصار المفروض على أهل غزة، وشرح الأوضاع المعيشية والصحية وانقطاع الكهرباء وتوقف المستشفيات وموت الكثير من الأطفال نتيجة نقص الدواء وانقطاع الكهرباء.

وقد أكد الوزير عباس كامل أن القيادة المصرية السياسية تبذل كل ما في وسعها من أجل وقف العدوان والتوصل سريعًا إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين، وقال إن قمة القاهرة للسلام كانت تهدف إلى تحقيق هذا الهدف وإحداث توافق دولي وإصدار إعلان عالمي للسلام من القاهرة يقضي في وقت محدد للوصول إلى حل الدولتين، وقد وعد إسماعيل هنية بالتواصل مع القيادة المصرية وأكد أن مسألة الإفراج عن المزيد من الرهائن هي قيد الدراسة وأنه سيتواصل مع اللواء عباس كامل فيما يتعلق بهذه الأمور.