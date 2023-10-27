السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: سياسات التجويع لا مكان لها فى القرن الـ21

مندوب مصر في الأمم
مندوب مصر في الأمم المتحدة

أكد مندوب مصر في الأمم المتحدة، أن مصر تشجب العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة وتدعو إلى حماية المدنيين.

وتابع في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة: "ندعو إلى حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة"، مشيرًا إلى أنه: "لا لاستهداف المدنيين ولا للإرهاب ولا لقصف المستشفيات ولا للحصار ولا للتهجير".

وأشار مندوب مصر لدى الأمم المتحدة: "طفح الكيل على ما يجري لأهل فلسطين، سياسات الحصار والتجويع لا مكان لها في القرن الحادي والعشرين، إضافة إلى أنّ الحرمان من المساعدات الإنسانية، هو حكم بالموت على أهل غزة في ظل هذه الظروف، كما أنّ أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني تتعين مجابهتها بالحزم والتأكيد على رفضنا القاطع لها".

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