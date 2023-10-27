السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"احكوا الحكاية لأولادكم".. عزيز الشافعى يطرح "قولوا لولادكو" دعمًا للفلسطينيين (فيديو)

عزيز الشافعي
عزيز الشافعي

طرح منذ قليل، المطرب والملحن عزيز الشافعي أغنية جديدة بعنوان "قولوا لولادكو"، وذلك لدعم القضية الفلسطينية عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومختلف المنصات الغنائية.

أغنية "قولوا لولادكو" كلمات وألحان وغناء عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي وميكس أحمد وجيه، وصولو ناي ممدوح سرور، وكورال الأطفال دكتور محمد عبدالستار.

وعلق عزيز الشافعي على أغنيته الجديدة "قولوا لولادكو" وقال: "معنديش حاجة تاني أقدر أعملها .. بطلب بس منكم تحكوا الحكاية من أولها لأولادكم.. عشان القضية دي متضيعش وحق الناس دي ما يروحش مع الزمن".

وتقول كلمات الأغنية: "قولوا لولادكو في كل مكان قولوا لولادكو كمان وكمان  العدوان الإسرائيلي على الأرض العربية باطل..  العدوان الإسرائيلي قتل الأطفال الشجعان قولوا لولادكو في كل مكان".

المطرب والملحن عزيز الشافعي عزيز الشافعي قولوا لولادكو القضية الفلسطينية يوتيوب محمد عبد الستار

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