السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ردًا على التشكيك الأمريكى.. الأمم المتحدة: النزاعات أثبتت صحة إحصاءات الصحة الفلسطينية

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

أكدت الأمم المتحدة، الجمعة، أن أعداد الشهداء الصادرة عن وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في قطاع غزة أثبتت مصداقيتها في نزاعات سابقة، وذلك ردًا على التشكيك الأمريكي في حصيلة الحرب الحالية.

وقالت "الأمم المتحدة" إن حصيلة الشهداء الصادرة عن الصحة الفلسطينية في قطاع غزة صحيحة.

وأمس الخميس، أصدرت وزارة الصحة في غزة، وثيقة من 212 صفحة تضم أسماء وأرقام بطاقات هوية 7028 فلسطينيًا استشهدوا في القصف.

ويأتي إصدار الوثيقة التي تضم أسماء وأرقام بطاقات الضحايا الفلسطينيين الذين سقطوا خلال القصف الإسرائيلي المتواصل منذ 19 يومًا على قطاع غزة، بعد تشكيك بايدن وإسرائيل في أرقام الشهداء المعلنة في غزة.

والأربعاء الماضي، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه لا يثق في صحة عدد القتلى الذي يعلنه الفلسطينيون في قطاع غزة.

وذكر بايدن: ليست لديّ أي فكرة أن الفلسطينيين يقولون الحقيقة حول عدد القتلى، في إشارة إلى وزارة الصحة التي تعمل في قطاع غزة.

وأضاف: لكنني متأكد من أن الأبرياء قتلوا. وهذا هو ثمن الحرب، ولم يوضح الرئيس الأمريكي سبب تشككه في تلك الأرقام.

الامم المتحدة حماس غزة قطاع غزة واشنطن

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