"حياة كريمة" تحقق آمال وطموحات أهالى قرية حنون فى الغربية

عبر الأهالي عن سعادتهم وامتنانهم لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، المشروع القومي الذي يهدف إلى تحسين الحياة في الريف المصري، حيث نجح المشروع في تحقيق إنجازات نحو حياة كريمة حقيقة كان ينشدها مواطنو قرية حنون مركز زفتي، بمحافظة الغربية.

تحدث أحمد زمزم، أحد أهالي قرية حنون، عن إنشاء محطة رفع الصرف الصحي التي تخدم القرية وعدد سكانها البالغ 11،865 نسمة، لافتا إلى أن تكلفة المشروع بلغت 60 مليون جنيه، وتم الانتهاء منه بنسبة 100٪، واصفا هذا الإنجاز بأنه حلم طالما تمنى الأهالي تحقيقه، وأنه جاء ليحقق لهم حياة كريمة.

وأكد حسن عبيد، أحد أهالي القرية، أهمية أعمال التوسع في مدرسة الدكتور نزيه فتحي بقرية حنون، كانت هذه التوسعات حلمًا طويل الأمد لتخفيف الكثافة السكانية في المدرسة الأكبر في القرية. وأعرب عن تقديره لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي في إحياء الريف المصري من خلال إصلاحات عملاقة في القرى الفقيرة.

يُذكر أن مشروع "حياة كريمة" هو مشروع قومي لتنمية الريف المصري، وقد تم تدشينه كمبادرة رئاسية ثم تحولت لمشروع قومي، وفي قرية حنون حققت المبادرة عدة تطلعات لأهالي القرية.

إنشاء محطة رفع الصرف الصحي

تحقق الحلم المنتظر لأهالي قرية حنون، حيث تم إنشاء محطة رفع الصرف الصحي التي تخدم 11،865 نسمة بتكلفة إجمالية قدرها 60 مليون جنيه، ووُصفت هذه الإنجازات بأنها تحقق للأهالي حياة كريمة تجاوزت توقعاتهم ولم يحلموا يمومًا ما أن تتحقق.

توصيل الغاز الطبيعي

بالإضافة إلى محطة رفع الصرف الصحي، تم أيضًا توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في قرية حنون. وأعرب الأهالي عن دهشتهم وتفاؤلهم بتنفيذ هذا المشروع الذي لم يكونوا يتوقعونه يومًا.

توسعة مدرسة الدكتور نزيه فتحي

تحقيق الحلم المنتظر أيضًا ولعقود طويلة، حيث تمت توسعة مدرسة الدكتور نزيه فتحي في قرية حنون، يهدف هذا التوسع إلى تخفيف الكثافة السكانية في المدرسة الأكبر في القرية وتحسين جودة التعليم المقدم للطلاب.

مشروعات "حياة كريمة" في محافظة الغربية

يتم تنفيذ 935 مشروعًا ضمن مشروع "حياة كريمة" في مركز زفتي بتكلفة إجمالية تزيد على 4.5 مليار جنيه. تشمل هذه المشروعات قطاعات متنوعة مثل الكهرباء والتجميل والبنية التحتية، وتهدف إلى تحسين الحياة في الريف المصري.

الجهود المستمرة لتحقيق النجاح

ويؤكد الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، أهمية تنفيذ المشروعات بأعلى جودة وفي الوقت المحدد. تتم مراقبة ومتابعة جميع الأعمال المنفذة لضمان تحقيق حياة كريمة لأهالي قرى مركز زفتي، ويشير الدكتور أحمد عطا إلى أن المرحلة الثانية من مشروع "حياة كريمة" ستبدأ قريبًا.