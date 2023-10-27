الإسماعيلية: بدء تطوير محور صبرى مبدى.. والتشغيل التجريبي لشبكة فلتر الكيلو 2 خلال أسبوع

صدَّق اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، على تطوير محور صبري مبدى التابع لحي ثالث محافظة الإسماعيلية، بالإضافة إلى توسيع القطاعات التي لم يتم تطويرها بالطريق وتطوير الجزيرة الوسطى وتعديل إتجاهات الشوارع المتقاطعة مع المحور، وذلك استكمالًا لتطوير المحاور الرئيسية لمدينة الإسماعيلية، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير عواصم المحافظات والإهتمام بالمحاور المرورية.

كما سيتم تزويد محور صبري مبدى بعددٍ من البرجولات والكراسي وتطوير القديم منها، وإنشاء مساحة انتظار بجوار مجمع التأمين الصحي، وتطوير تقاطع المحور مع محور عثمان أحمد عثمان (التجاري).

أهمية تطوير محور صبري مبدى

وأكد المهندس أحمد الشيمي، مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، أن أهمية مشروع تطوير محور صبري مبدي، تعود بالنفع الكبير وتحقيق السيولة المرورية لهذه المناطق، وبما يليق باعتبار المحور رئيسيًا في الدخول والخروج للمدينة.

كما وجّه محافظ الإسماعيلية باستخدام البلاط والبردورات القديمة الصالحة للتركيب حفاظا على المال العام.

وتنتهي مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية من كل الأعمال بما فيها تطوير منظومة صرف مياه الأمطار وتطوير المنشآت والإنارة فى خلال ثلاثة أيام وذلك يوم الأحد المقبل.

مشروع شبكة فلتر منطقة الكيلو ٢

وفي السياق ذاته وجه محافظ الإسماعيلية، بضرورة الانتهاء من المشروعات التى تمثل هموما يومية للمواطن الإسماعيلي، وعلى رأسها مشروع شبكة فلتر منطقة الكيلو ٢ (قرية الحجاز) لسحب المياه الجوفية والسطحية من المنطقة.

وعن ذلك أفاد احمد الشيمى مدير الطرق والنقل بأنه في خلال اسبوع سوف يبدأ العمل التجريبي للشبكة، حيث تم الانتهاء من خط الطرد وغرفة التجميع الرئيسية وتركيب الطلمبات،،ليتم ضخ المياه الى المسطحات الخضراء بالطريق الدائرى عبر دفع نفقى اسفل ترعة بور سعيد، ليتم حل مشكلة المياه الجوفية بمنطقة الكيلو ٢.

ويعتبر هذا المشروع من أهم المشروعات ذات البُعد البيئي التي يتم تنفيذها بالمحافظة وتخدم كتلة سكانية كبيرة.