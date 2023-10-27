لو فاتك التريند|دخول 10 أطباء أجانب و10 شاحنات لغزة وحادث طابا يتصدر "جوجل"

تنوعت أخبار التريند خلال الساعات الماضية، وترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك التريند".

المتحدث العسكرى: حادث طابا نجم عن سقوط طائرة بدون طيار

قال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، العقيد غريب حافظ، سقطت إحدى الطائرات الموجهة بدون طيار مجهولة الهوية صباح اليوم الجمعة الموافق 27/ 10/ 2023 بجوار أحد المباني بجانب مستشفى طابا.

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"يويفا" يعاقب جماهير فريق سيلتك بسبب رفع أعلام فلسطين

يواجه جماهير نادي سيلتك الاسكتلندي عقوبة محتملة من قِبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بسبب دعمهم لفلسطين، رغم تحذيرات "يويفا" بعدم القيام بأي أمور سياسية.

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ارتفاع ضحايا عدوان الاحتلال على غزة لـ7326 شهيدًا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، قبل قليل، عن ارتفاع عدد شهداء القطاع إلى 7326 منذ 7 أكتوبر الجاري، وطالب المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة الدكتور أشرف القدرة، باتخاذ إجراءات عاجلة لاستعادة المنظومة الصحية المنهارة.\

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دخول 10 أطباء أجانب و10 شاحنات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

دخل اليوم وفد طبي من 10 أطباء أجانب، بالإضافة إلى 10 شاحنات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، وتتضمن تلك الشاحنات مياه ومواد غذائية وأدوية، ليصل العدد الإجمالي للشاحنات منذ بدء إدخال المساعدات لغزة 84 شاحنة.

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مفاجأة.. سعر الذهب اليوم عيار 21 في مصر بعد آخر ارتفاع

مع بداية صباح اليوم الجمعة 27 أكتوبر حرص عشاق الذهب مع اقتراب المناسبات، إقبال الشباب على الزواج معرفة سعر الذهب اليوم عيار 21 في مصر عبر جوجل، حيث شهدت أسعار الذهب التراجع الأكبر وذلك منذ شهور وذلك عقب قفزة جنونية وصلت بها سعر الجرام من العيار الأشهر بمصر وهو 21 إلى نحو مبلغ 2635 جنيها ويزيد، وذلك بالتزامن مع هبوط أسعار الأوقية عالميا.

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