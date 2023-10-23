الجمعة 27 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس كهربائى بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى بالموسكى

حبس
حبس

قررت نيابة الموسكي الجزئية، اليوم الإثنين، حبس كهربائى بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وحيازته عملات أجنبية ومحلية، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، والتحفظ على المضبوطات وفحصها من قبل خبراء العملة بالطب الشرعي، وإرسال تحريات المباحث الكهربائية.

البداية عندما أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عامل بمحل أجهزة كهربائية، كائن بدائرة قسم شرطة الموسكى) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ويتخذ من المحل المُشار إليه مسرحًا لمزاولة نشاطه غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالمحل المشار إليه وبحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية".

وبمواجهته اعترف بحيازته العملات الأجنبية والمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية لحسابه الشخصى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة الموسكي كهربائي النقد الأجنبي السوق المصرفي عملات أجنبية

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