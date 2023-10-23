الجمعة 27 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" تعرض لحظة القصف الإسرائيلى على غزة (فيديو)

غزة
غزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية لقطات ترصد لحظة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأشارت "القاهرة الإخبارية" إلى استمرار عمليات القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، والتي كانت حاضرة في حديث منى عوكل مراسلة القناة في غزة.

وتصاعدت أعمدة الدخان في سماء القطاع جرّاء القصف الإسرائيلي، حيث تمارس قوات الاحتلال الإسرائيلي أقصى درجات العنف ضد المدنيين من سكان قطاع غزة.

الاحتلال الإسرائيلي لا يفرق بين محافظة وأخرى في القصف

وأكدت "القاهرة الإخبارية" أن الاحتلال الإسرائيلي لا يفرق بين محافظة وأخرى ولا يفرق أيضًا بين جميع مناطق غزة.

وكان قد طالب جيش الاحتلال سكان قطاع غزة في المناطق الشمالية والشرقية بالتحول إلى المناطق الجنوبية، وما زال القصف الإسرائيلي والغارات مستمرًا، حيث إن حجم الفوارق الزمنية بين قصف وآخر لا يُقاس في بعض الأحيان بالدقائق، بل يصل إلى ثوانِ.

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