الجمعة 27 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

تعرف على الطرق الطبيعية لعلاج الروماتيزم

أرشيفية
أرشيفية

يصادف اليوم 23 أكتوبر، اليوم العالمي للروماتيزم وهو يهدف إلى زيادة الوعي حول الروماتيزم وتحسين فهم المجتمع لهذا المرض وأعراضه وعلاجاته، ويتم الاحتفال بهذا اليوم في جميع أنحاء العالم من خلال تنظيم فعاليات وحملات توعوية وتثقيفية حول الروماتيزم، بالإضافة إلى توفير الدعم والمساندة للأشخاص الذين يعانون من هذا المرض.

ومرض الروماتيزم مصطلح يشمل مجموعة من الاضطرابات التي تؤثر على الجهاز المناعي والأنسجة المشتركة في الجسم. يشمل هذا المصطلح أمراض مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، والتهاب المفاصل التنكسي، والتهاب الأوتار، والتهاب الأوتار الوتري، وأمراض أخرى ذات صلة.

وقد تشمل أعراض مرض الروماتيزم الألم والتورم والتيبس في المفاصل، وقد تؤثر على أجزاء مختلفة من الجسم مثل المفاصل، والعظام، والعضلات، والأوتار. يمكن أن يؤدي الروماتيزم إلى صعوبة في الحركة والقدرة على القيام بالأنشطة اليومية.

في يومه العالمي.. كيف تعرف أنك مصاب بمرض الروماتيزم؟

الطرق الطبيعية لعلاج الروماتيزم 

هناك العديد من الطرق الطبيعية التي يمكن استخدامها لتخفيف أعراض الروماتيزم وتحسين الصحة بشكل عام، ومن بين هذه الطرق:

التغذية السليمة

 يجب تناول الأطعمة الغنية بالمغذيات المفيدة للجسم، مثل الفواكه والخضروات والأسماك والمكسرات.

التمارين الرياضية

 يمكن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لتحسين صحة الجسم وتخفيف الألم والتورم.

الاسترخاء والتأمل

 يمكن استخدام تقنيات الاسترخاء والتأمل لتقليل التوتر والضغط النفسي، مما يساعد على تحسين صحة الجسم.

العلاج بالأعشاب

 يمكن استخدام بعض الأعشاب المفيدة للتخفيف من أعراض الروماتيزم، مثل الزنجبيل والكركم والزعتر.

العلاج بالحرارة

 يمكن استخدام الحرارة الموضعية، مثل الشمس أو الماء الدافئ، لتخفيف الألم وتحسين الدورة الدموية.

المساج

يمكن استخدام المساج لتحسين التروية الدموية وتخفيف التوتر والألم.

تدليك الزيوت الأساسية

 يمكن استخدام بعض الزيوت الأساسية، مثل زيت لافندر أو زيت النعناع، لتخفيف الألم والتورم. 

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