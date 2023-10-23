وعد ووعيد.. كيف حافظ السيسي على أمن مصر القومي في خطاباته؟ (فيديو)

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال السنوات الماضية ومنذ توليه سُدّة الحكم أن يحافظ على الأمن القومي المصري، موجهًا تحذيرات شديدة اللهجة بعدم المساس بها، والتي كان آخرها قمة القاهرة للسلام التي أقيمت في العاصمة الإدارية الجديدة.

خطابات السيسي عن الأمن القومي

ففي مؤتمرات وندوات وخطابات الرئيس، يحرص السيسي على التحذير من الاقتراب من أمن مصر القومي ففي 2015 أعلنت القيادة السياسية أن مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد بالأسلوب والتوقيت المناسبين، وفي 2016 قال: "قسما بالله اللّي هيقرب من مصر هشيله من على وش الأرض شيل".

https://www.youtube.com/watch?v=vwXAj_7yB_s

وفي 2017، أكد الرئيس السيسي أنه لن يترك أرض سيناء لأحد: "إحنا مش هنسيب سيناء لحد.. يا تبقى سيناء للمصريين يا نموت"، وفي 2018 قال الرئيس السيسي: "إذا كان الجيش المصري قدر يعملها مرة.. فهو قادر يعملها كل مرة"، وحتى الوقت الحالي في عام 2023 أعلن أن أمن مصر القومي "خط أحمر" ولا تهاون في حمايته ولن نسمح بتحويل سيناء إلى مسرح قتال.

السيسي يبحث تطورات الأوضاع في فلسطين

وحرص الرئيس السيسي على توجيه مجموعة من التحذيرات للمجتمع الدولي خلال قمة القاهرة للسلام، التي عقدت يوم السبت الماضي في العاصمة الإدارية؛ لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين.

وأطلق السيسي، خلال كلمته 5 تحذيرات تضمنت رفضًا تامًا للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى سيناء، وأن تصفية القضية تنهي حلم الدولة الفلسطينية المستقلة واتساع رقعة الصراع يهدد استقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين، فالوضع الإنساني في غزة آخذ في التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة، واستمرار العمليات العسكرية يمكن أن تخرج عن السيطرة.

السيسى يرفض تصفية القضية الفلسطينية

وحرص الرئيس السيسي على توجيه رسالة حازمة إلى المجتمع الدولي برفضه قبول تصفية القضية الفلسطينية.

وقال الرئيس السيسي، خلال قمة القاهرة للسلام، إن مصر أكدت وتجدد التشديد على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء، مضيفًا أن ذلك ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاء حلم الدولة المستقلة وإهدار كفاح الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية، بل وجميع أحرار العالم على مدار 75 عامًا هى عمر القضية الفلسطينية:"يخطئ في فهم طبيعة الشعب الفلسطيني مَن يظن أن الشعب الأبي الصامد يرغب في مغادرة أرضه حتى لو كانت هذه الأرض تحت الاحتلال أو القصف، كما أؤكد للعالم بوضوح وبلسان مبين وبتعبير صادق عن إرادة وعزم جميع أبناء الشعب المصري، فردًا فردًا، أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عاجل لن تحدث وفي كل الأحوال لن تحدث أبدًا على حساب مصر".