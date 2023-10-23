الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسرحية "جريس" أول عروض ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي

المسرح
المسرح

شهد مسرح قصر ثقافة روض الفرج، أمس في العاشرة مساءً، تقديم العرض المسرحي «جريس»، لفريق كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية من إخراج أحمد سمير، كأول عروض المسابقة الرسمية لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي في دورته الخامسة، برئاسة المخرج عمرو قابيل، وبحضور لجنة التحكيم العروض، وجمهورالملتقى.

مسرحية «جريس»  عن رواية أليس جريس لمارجريت إيتوود، وهي مستوحاة من أحداث حقيقة وقعت لعائلة أيرلندية مهاجرة لكندا إبان الحرب الأهلية، حيث يظهر لنا شكل الطبقية والتمييز الديني والعبودية والخريطة السياسية لتلك الحقبة، من خلال وصول جريس للعمل كخادمة عند أحد الإقطاعيين، وانخراطها عنوة في المعترك الدائر، وما سينتج عنه من تفاعلات قد تكون قاتلة للكل

«جريس»، بطولة كل من “جنى أبو زيد، آلاء وهبة، مريم مصطفى، أحمد الإبياري، محمد رمضان، ميسون علاء، سهيلة السيد، عبد الرحمن طلعت، أنس محمد، عماد محمد، فرحة صبحي، محمد الشحات، فيرونيا رأفت، محمد سمير، الحسين محمد، شهاب الكاشير”.

وتضم لجنة تحكيم عروض المسابقة الرسمية، من الفنانة القديرة عزة لبيب (مصر)، والممثلة والفنانة راندا الأسمر (لبنان)، والممثل والمخرج كريم رشيد(السويد)، والناقدة المسرحية ومهندسة الديكور د. عايدة علام، أستاذ علوم المسرح، بكلية الآداب جامعة حلوان(مصر)، دكتور. دكتور تهاني الغريبي من (المملكة العربية السعودية)

جدير بالذكر أن الدورة الخامسة للملتقى، تحمل اسم الفنانة القديرة فريدة فهمي، وتقام تحت شعار «الحياة لنا»، وتستمر الفعاليات حتى يوم الجمعة المقبل 27 أكتوبر، وتشهد 12 عرضا مسرحيًا، مصرية وعربية أجنبية، منها 10 عروض بالمسابقة الرسمية.

ويشاهد جمهور الملتقى خلال هذا الأسبوع، ثلاثة عروض مصرية وستة عروض عربية من العراق، سلطنة عمان، الإمارات تونس، المغرب، الكويت، وعرض أجنبي من غانا، وعرضًا خارج المسابقة الرسمية لفريق أكاديمية طيبة، وعرضًا مسرحيًا في حفل الختام.

وينظم ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، في الفترة من 21 : 27 أكتوبر الجاري يترأسه، مؤسس الملتقى المخرج عمرو قابيل، ويرأس لجنته العليا الأستاذ الدكتور حسام بدراوي، وتضم اللجنة في عضويتها النجم الفنان طارق الدسوقي، والكاتبة والمؤلفة فاطمة ناعوت والكاتبة الدكتور. أمل صديق عفيفي، والأستاذ الدكتور. سمر سعيد، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، أمين عام الملتقى، والمدير الفني للملتقى النجم الفنان حسام داغر.

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