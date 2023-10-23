رسميًا.. مجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب يتسلم مهام منصبه

وصل مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب، إلى مقر القلعة البيضاء لاستلام مهامه بشكل رسمي من اللجنة المكلفة بإدارة شئون النادي وتسيير الأعمال به خلال الفترة الماضية برئاسة عماد البناني.

واعتمد مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية نتيجة انتخابات نادي الزمالك، التي أقيمت يوم الجمعة الماضي، وأسفرت عن فوز حسين لبيب وقائمته بمقاعد الإدارة.

وأرسلت اللجنة الأوليمبية خطابًا إلى نادي الزمالك، خلال الساعات الماضية، تُفيد فيه باعتماد نتيجة الانتخابات وأسماء المجلس الجديد.

ويجتمع مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، اليوم الإثنين، بأعضاء المجلس، وذلك بعد اعتماد المجلس الجديد من اللجنة الأوليمبية، بعد إنهاء إجراءات التسليم والتسلم.

التشكيل الجديد لمجلس إدارة الزمالك

ويتكون مجلس الزمالك من حسين لبيب رئيسًا للنادى، هشام نصر نائبًا للرئيس، حسام المندوه أمينًا للصندوق.

وضمت العضوية فوق السن كلًا من: أحمد سليمان – هاني برزي – هاني شكري- محمد طارق- عمرو أدهم- حسين السيد.

وفي العضوية تحت السن شملت: نيرة الأحمر- أحمد خالد حسانين- رامي نصوحي.

جدير بالذكر أن أول قرارات المجلس الجديد إعادة اسم نادي الزمالك إلى نادي الزمالك للألعاب الرياضية بميت عقبة، هذا هو الاسم التاريخي للنادي، وإعادة اسم حلمي زامورا على ملعب كرة القدم الرئيسي في نادي الزمالك، فهو الرمز التاريخي للقلعة البيضاء.