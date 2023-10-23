إعادة فتح باب الترشح لجائزة أسوان للتميز الحكومي لمدة 15 يومًا

أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته لمدير المكتب الفنى ومدير وحدة التميز المؤسيسة بالمحافظة أسماء برجاس بإعادة فتح باب الترشح لجائزة أسوان للتميز الحكومي في دورتها الثانية لمدة 15 يومًأ لجميع الجوائز المؤسيسة منها والفردي، وذلك بإشراف من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، مشيرًا إلى أنه يتم تلقى طلبات الترشيح وتسليمها للمكتب الفني بديوان عام المحافظة لدى منسق الجائزة، ليعقب ذلك مرحلة التقييم.

يأتي ذلك في ضوء خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتكوين جهاز إدارى كفء وفعال محوكم يساهم بدوره في تحقيق التنمية.

تحقيق أهداف التوجه الإصلاحي

وأضاف اللواء أشرف عطية، أن ذلك يأتي إيمانًا بدور الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التوجه الإصلاحى بما يتواكب مع خطة الدولة في هذا الشأن للارتقاء بمصرنا الحبيبة، وفي إطار حرص المحافظة على إحداث نقلة توعية في الأداء المؤسسى عن طريق "جائزة أسوان للتميز الحكومي".

وأكد اللواء أشرف عطية، أننا نستهدف من ذلك مواكبة التطورات، وتنمية القدرات البشرية مما يشيع جو التنافس الإيجابى الفعال والبناء، وترسيخ مبادئ وقيم التميز في جميع قطاعات الدولة، والذى تجنى ثماره بلادنا من تقدم وتطور وإزدهار ودعمًا للتنافسية المؤسسية، والعمل بروح الفريق تأتى فكرة تنظيم مسابقة سنوية للتميز الحكومى ليس فقط على مستوى الأفراد، بل أيضًا على مستوى المؤسسات.

جوائز الفائزين

من جهتها، أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد بأنه بناءًا على تعليمات محافظ أسوان سيتم منح الفائزين جوائز عينية عبارة عن شهادات تقدير، وأيضًا جوائز مالية وفقًا لكل فئة، والجائزة تتضمن 7 فئات، فهناك جوائز التميز المؤسسى والتى تضم جائزة الجهة الرائدة والتي تنقسم إلى جوائز الوحدات المحلية بالمحافظات (مركز / مدينة / قرية)، وجائزة الفئات المتخصصة (تمكين المرأة / ذوى الهمم / كبار السن)، وجائزة الوحدة المتميزة (المراكز التكنولوجية)، وجائزة المواقع الإلكترونية والتطبيقات، وجائزة الإبتكار والإبداع المؤسسى.

ولفتت إلى أنه فيما يتعلق بجوائز التميز الفردى فتتمثل فى جائزة القيادات المتميزة، وجائزة أفضل موظف حكومي، وأفضل موظفة حكومية، وأفضل فريق عمل حكومى.