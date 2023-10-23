الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حزب المؤتمر: الرئيس السيسى لديه ظهير شعبى وسياسى ومجتمعى (فيديو)

الرئيس
الرئيس

قال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الشعب المصري لبى نداء الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه مع المستشار الألماني أولاف شولتس، مؤكدًا أن الشعب المصري لديه حساسية شديدة تجاه الأمن القومي المصري، وخاصة سيناء.

ونوه فرحات، خلال لقائه على قناة dmc، اليوم، بأن سيناء عانت من الإرهاب، مشيرًا إلى أنها تمثل للدولة المصرية عمقًا استراتيجيا، وخط إنذار أول ومبكر للعمق الاستراتيجي في قناة السويس والدلتا.

جمعة "تحيا مصر" خرجت تأييدًا ودعمًا للرئيس السيسي

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن الرئيس السيسي لديه ظهير شعبي وسياسي ومجتمعي وتنموي، حيث خرجت المظاهرات في جمعة "تحيا مصر" تأييدًا ودعمًا للرئيس السيسي، وكانت جمعة حاشدة لكل الأطياف.

السيسي الرئيس السيسي ظهير شعبي وسياسي ومجتمعي ظهير شعبي حزب المؤتمر الدكتور رضا فرحات

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