"القاهرة الإخبارية" تعرض لقطات حية لاستقبال مطار العريش طائرة مساعدات تركية

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" لقطات حية من استقبال مطار العريش طائرة تركية تحمل مساعدات تمهيدًا لنقلها إلى غزة.

طائرات مساعدات لمطار العريش

كانت قد وصلت أكثر من 25 طائرة مساعدات حتى الآن إلى مطار العريش.

ومنذ أعلنت مصر، قبل أكثر من أسبوع، عن فتح جسر جوي لاستقبال المساعدات الدولية تضامنًا مع شعب فلسطين المحاصر في قطاع غزة، استقبل مطار العريش الدولي عشرات الطائرات المحملة بالمساعدات الطبية والإغاثية من عدة دول، أغلبها عربية.