الإثنين 23 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية" تعرض لقطات حية لاستقبال مطار العريش طائرة مساعدات تركية

الطائرة التركية
الطائرة التركية

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" لقطات حية من استقبال مطار العريش طائرة تركية تحمل مساعدات تمهيدًا لنقلها إلى غزة.

طائرات مساعدات لمطار العريش

كانت قد وصلت أكثر من 25 طائرة مساعدات حتى الآن إلى مطار العريش.

ومنذ أعلنت مصر، قبل أكثر من أسبوع، عن فتح جسر جوي لاستقبال المساعدات الدولية تضامنًا مع شعب فلسطين المحاصر في قطاع غزة، استقبل مطار العريش الدولي عشرات الطائرات المحملة بالمساعدات الطبية والإغاثية من عدة دول، أغلبها عربية.

طائرة مساعدات طائرة مساعدات تركية غزة القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

خبير: لأول مرة مظاهرات فى إسرائيل تطالب بتنحى رئيس الوزراء أثناء الحرب

الهلال الأحمر: 55 شاحنة دخلت قطاع غزة.. ونتوقع دخول أخرى اليوم

سفير فلسطين بالقاهرة: الاحتلال دمر 40% من مبانى غزة ومنشآت البنية التحتية

هيئة العمل الأهلى بالقدس: الأولوية الآن لإيصال حقيقة الصورة بغزة لشعوب العالم

القاهرة الإخبارية: الهلال الأحمر المصرى دفع بـ 3 شحنات ضمن قافلة المساعدات لغزة

ثانى قوافل المساعدات تنطلق إلى غزة من معبر رفح

محلل سياسى: إسرائيل ترتكب مجزرة حقيقية ضد الشعب الفلسطينى بدون حرب متبادلة

محمد العرابى: أحداث غزة أثبتت أن القضية الفلسطينية غير قابلة للتصفية

الأكثر قراءة

الهلال الأحمر: 55 شاحنة دخلت قطاع غزة.. ونتوقع دخول أخرى اليوم

والدة الشهيد الملازم أول عمر عبد الصبور: "أتمنى ربنا يجمعني معاه بالجنة"

"بسبب المساخيط".. مفاجآت جديدة في مقتل 3 تجار سيارات بالواحات البحرية

عاجل.. الصين ترسل 6 سفن حربية إلى الشرق الأوسط

آخر أخبار قطاع غزة.. إسرائيل تخسر أولى معاركها مع الفلسطينيين على الأرض

"الحصة الأخيرة".. "حبيبة" تُبكي ملايين بعد استشهادها في قصف الاحتلال (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

نظره علي الاحداث

لواء.حمدى البطران

الإرادة المصرية

جلال حمام

عبرت المساعدات.. وفرضت مصر إرادتها

محمود خليل

«شريك الخيانة خائن»

ماجد حبته

لماذا نراها قمة ناجحة؟

رشا عبدالمنعم

فوهة الكاميرا مصوّبة لعقولنا.. عن دور المسرح الوثائقى فى مواجهة الأكاذيب

وائل لطفي

قتلة زهرة القمر

محمد الراعي

حقيقة تزوير انتخابات الزمالك

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

بدون فرصة: لماذا لا يتمكن حزب الله من القيام بهجوم مماثل لحماس ضد إسرائيل؟

مباحثات بين وزير الخارجية ونظيره الإيرانى: تبادلا التقييمات حول التصعيد فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى: قصف 320 هدفًا تابعًا لحركتى حماس والجهاد الإسلامى