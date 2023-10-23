نجاد البرعى: الموقف المصرى والأردنى تجاه غزة يستحق التحية

قال المحامي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الموقف الرسمي المصري والأردني من الأحداث المتصاعدة في قطاع غزة عبر الرئيس عبدالفتاح السيسي، والملك عبدالله الثاني العاهل الأردني، يستحق التحية.

وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "يستحق الموقف الرسمي الأردني والمصري في حرب غزة التحية، حيث عبر الملك عبدالله والرئيس السيسي عن مواقف قوية متماثلة ترفض صرف الانتباه عن السبب الحقيقي للنزاع إلى أسباب فرعية غير ذات قيمة، كل هذا رغم صعوبة الأوضاع الاقتصادية والحملات الإعلامية المستمرة".

حضور إقليمي ودولي واسع في قمة القاهرة للسلام

وعقدت في مصر السبت الماضي «قمة القاهرة للسلام»، بحضور إقليمى ودولى واسع، تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى، من أجل بحث تطورات التصعيد الإسرائيلى فى قطاع غزة المحاصر وتداعياته.

وعقدت القمة بحضور ممثلين عن 31 دولة، و3 منظمات دولية، حيث تعد القمة أحد المخرجات التى أقرها اجتماع مجلس الأمن القومى المصرى، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، ودارت المحادثات فيه حول مسار التصعيد العسكرى بين إسرائيل والفلسطينيين.

وهدفت مصر من وراء عقد هذه القمة، بحضور دولى وإقليمى كثيف، إلى وقف التصعيد الحالى بين إسرائيل والفلسطينيين، وإعادة إحياء عملية السلام بعدما توقفت لسنوات طويلة، عبر حلحلة الجمود الحالى فيها، مع العمل على صياغة حلول ومخرجات تأتى بثمار سريعة، ما يسهم فى الحفاظ على الأمن والاستقرار فى المنطقة.

كما جاءت القمة فى ظل الرؤية المصرية التى حذرت مرارًا وتكرارًا من أن عدم وجود حل للقضية الفلسطينية أو خطوات جادة لإحياء السلام ينذر بعواقب وخيمة، أبرزها اندلاع موجات تصعيد متتالية، خاصة فى ظل الانتهاكات الإسرائيلية التى تدفع إلى تأجيج الأوضاع وزيادة وتيرة العنف.