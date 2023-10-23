الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جولات ميدانية مفاجئة لمتابعة سير اليوم الدراسى فى دمياط

تعليم دمياط
تعليم دمياط

أجرى المهندس علي عبدالرءوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، اليوم الإثنين، جولة ميدانية لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بمدارس إدارة كفر سعد التعليمية، في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط .

وتفقد وكيل الوزارة مجمع مدارس تابعا لإدارة كفر سعد التعليمية، وتابع انتظام الدراسة بجميع الصفوف ودفاتر تحضير المعلمين، مشيدًا بمستوى الطالبات وحثهن على الاستذكار الجيد وتحصيل الدروس أولا بأول.

وتبادل الحديث مع الطلاب حول أهمية التعليم، وضرورة التسلح به كأداة لمستقبل أفضل ومواجهة تحديات الحياة، وأشاد بجهد المعلمين متمنيًا لهم دوام التوفيق والتميز.

وتابع وكيل الوزارة الفصول الدراسية وحجرات الأنشطة المختلفة، مؤكدًا تفعيل ممارسات الأنشطة التربوية لتنمية واستثمار مواهب وقدرات الطلاب.

وناقش وكيل الوزارة الطلاب فيما يتم شرحه؛ للوقوف على مستوى إدراك الطلاب العلمي وإجادة المعلمين استخدام أساليب التعلم الفعالة.

وخلال جولته التقى وكيل الوزارة بعدد من أولياء الأمور، واستمع إلى العديد من مقترحاتهم التي تهدف تنمية مهارات الطلاب التربوية بالمدرسة، مثمنًا دور أولياء الأمور، في دعم العملية التعليمية.

وكيل "التعليم بدمياط" يتفقد سير العملية التعليمية بمدرسة الشهيد إسماعيل محمد عبد القادر الابتدائية بكفر سعد.

وتفقد وكيل الوزارة الفصول الدراسية وناقش الطلاب فيما يتم شرحه من المعلمين؛ للوقوف على مستوى إدراك الطلاب العلمي، وإجادة المعلمين استخدام أساليب التعلم، كما تابع معامل المدرسة وحجرات الأنشطة المختلفة.

وأكد وكيل الوزارة على نشر ثقافة التعاون بين هيئات التدريس لصالح العملية التعليمية ورعاية الطلاب المتفوقين علميًا وفي الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية وإظهار المعلمين المتميزين، وإبراز تميزهم والنقاط المضيئة بالمدارس في مدارس محافظة دمياط.

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