الإثنين 23 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالات فورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

إزالات فورية
إزالات فورية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ  الازالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في إزالة كافه أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، قامت الأجهزة التنفيذية بمركز بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بأولاد سيف والتصدي لحالتين تعدي عبارة عن بناء مخالف على الأراضي الزراعية لمبنى من الطوب الأبيض والأسمنت على مساحة ٦٠ متر بعزبة الشوربجي التابعة لقرية أولاد مهنا، كما تم إزالة صبه سقف مخالف بدون ترخيص بقرية المنشية على مساحة ٢٠٠ متر وتمت الإزالة كليًا واتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفين.

وفي مركز أبو حماد بالوحدة المحلية بالأسدية، تم إزالة 4  حالات تعدي عبارة عن سور طوف طين 50 م بناحية ابو سلطان،  وسور بطول 10 م بنفس الناحية، وسور 90م طولي بناحية المنحر، وسور 10م بتل مفتاح وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

هذا وتوجهت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالطيبة، لتنفيذ إزالة فورية فى المهد لسور بالطوب الدبش الأبيض لإقامه حظيرة مواشى خارج الحيز العمرانى بكفر ابو عجوة التابعة لقرية أم رماد وتطبيق القانون على المخالفين

وفى سياق متصل، شنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بالشرقية، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالهيصيمية ومسؤلي الجمعية الزراعية، حملة لتنفيذ إزالة فى المهد بقريه الخطارة بعزبة شعير، عبارة عن سور من ثلاث جهات بالطوب الأبيض بارتفاع 1.5 متر، على مساحة 20 قيراطًا، وتمت الإزالة كليا حتى منسوب سطح الأرض وتطبيق القانون على المخالفين.

الأجهزة التنفيذية الوحدة المحلية حقوق الدولة الأراضي الزراعية حافظ الشرقية رؤساء المراكز

مواد متعلقة

أهالى الشرقية يشاركون فى وقفة تضامنية دعمًا للرئيس السيسى فى القضية الفلسطينية

الكنيسة الكاثوليكية الشرقية تدعم قرارات الرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية

أمين مصر المستقبل بالشرقية: الرئيس السيسي سياسته حكيمة مع القضية الفلسطينية

أمهات من الوقفة التضامنية مع أهالي غزة: أعادونا لذكريات مجزرة بحر البقر

"يلا يا سيسى فوضناك".. أهالي الشرقية يعلنون دعمهم لقرارات الرئيس

"يسقط قتلة الأطفال".. أهالى الشرقية يطالبون بطرد السفير الإسرائيلى

وسط هتافات غاضبة.. أهالى الشرقية يحرقون ويدهسون علم إسراىيل

أهالى الشرقية ينظمون وقفة تضامنية مع قرارات الرئيس السيسي تجاه القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة

الهلال الأحمر: 55 شاحنة دخلت قطاع غزة.. ونتوقع دخول أخرى اليوم

عاجل.. الصين ترسل 6 سفن حربية إلى الشرق الأوسط

سبب تأجيل الاجتياح البرى لقطاع غزة.. مفاجآت جديدة تهدد إسرائيل

صرف المرتبات بالزيادة الجديدة اليوم

والدة الشهيد الملازم أول عمر عبد الصبور: "أتمنى ربنا يجمعني معاه بالجنة"

خبير: لأول مرة مظاهرات فى إسرائيل تطالب بتنحى رئيس الوزراء أثناء الحرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«شريك الخيانة خائن»

ماجد حبته

لماذا نراها قمة ناجحة؟

رشا عبدالمنعم

فوهة الكاميرا مصوّبة لعقولنا.. عن دور المسرح الوثائقى فى مواجهة الأكاذيب

وائل لطفي

قتلة زهرة القمر

محمد الراعي

حقيقة تزوير انتخابات الزمالك

مؤمن المحمدي

فيكتوريا ورثاء فيكتوريا

لواء.حمدى البطران

مجزرة المستشفى

جلال حمام

السلام أمانة ورسالة

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

بدون فرصة: لماذا لا يتمكن حزب الله من القيام بهجوم مماثل لحماس ضد إسرائيل؟

الاحتلال الإسرائيلى: قصف 320 هدفًا تابعًا لحركتى حماس والجهاد الإسلامى

بعد طوفان الأقصى.. انعدام الثقة بين نتنياهو وحكومته وتخبط فى اتخاذ القرارات