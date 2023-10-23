إزالات فورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الازالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في إزالة كافه أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، قامت الأجهزة التنفيذية بمركز بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بأولاد سيف والتصدي لحالتين تعدي عبارة عن بناء مخالف على الأراضي الزراعية لمبنى من الطوب الأبيض والأسمنت على مساحة ٦٠ متر بعزبة الشوربجي التابعة لقرية أولاد مهنا، كما تم إزالة صبه سقف مخالف بدون ترخيص بقرية المنشية على مساحة ٢٠٠ متر وتمت الإزالة كليًا واتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفين.

وفي مركز أبو حماد بالوحدة المحلية بالأسدية، تم إزالة 4 حالات تعدي عبارة عن سور طوف طين 50 م بناحية ابو سلطان، وسور بطول 10 م بنفس الناحية، وسور 90م طولي بناحية المنحر، وسور 10م بتل مفتاح وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

هذا وتوجهت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالطيبة، لتنفيذ إزالة فورية فى المهد لسور بالطوب الدبش الأبيض لإقامه حظيرة مواشى خارج الحيز العمرانى بكفر ابو عجوة التابعة لقرية أم رماد وتطبيق القانون على المخالفين

وفى سياق متصل، شنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بالشرقية، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالهيصيمية ومسؤلي الجمعية الزراعية، حملة لتنفيذ إزالة فى المهد بقريه الخطارة بعزبة شعير، عبارة عن سور من ثلاث جهات بالطوب الأبيض بارتفاع 1.5 متر، على مساحة 20 قيراطًا، وتمت الإزالة كليا حتى منسوب سطح الأرض وتطبيق القانون على المخالفين.