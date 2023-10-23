الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الضرائب تطالب ممولي منظومة الإيصال الإلكتروني بالتسجيل في "فاتورتك"

الدكتور فايز الضباعني
الدكتور فايز الضباعني

شكر الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، شركاء النجاح من الشركات المنضمة لمرحلة التشغيل التجريبي لمنظومة التحفيز برنامج (فاتورتك ... حمايتك وجايزتك) الذي ساعد في قياس تفاعل المجتمع والممولين مع المنظومة وتحسين تجربة المستخدمين، مشيرًا إلى أنه طبقًا لخطة النشر تم تفعيل التشغيل الفعلي للمنظومة.

وطالب رئيس مصلحة الضرائب المصرية الممولين الملزمين بمنظومة الإيصال الإلكتروني بالدخول والتسجيل على منظومة التحفيز برنامج (فاتورتك.. حمايتك وجايزتك) من خلال بوابة مصلحة الضرائب المصرية
https://www.eta.gov.eg، واستكمال كافة الإجراءات ومنها إضافة أرقام الكاشير لدى كل فرع، مشددًا على أنه لن يُعتد بأي بيانات سابقة إلا بما تم إضافته على المنظومة الفعلية، وذلك طبقًا لقرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم (515) لسنة 2023 والخاص بإلزام المكلفين بإصدار إيصالات إلكترونية بالتسجيل على البوابة الإلكترونية لبرنامج تحفيز المواطنين لتعظيم تحصيل ضريبة القيمة المضافة اعتبارًا من 1 أكتوبر 2023، لافتًا إلى بدء التشغيل الفعلي بالتسجيل على بوابة تسجيل التجار لبرنامج (فاتورتك حمايتك وجايزتك) ببوابة مصلحة الضرائب المصرية.

وقال الدكتور فايز الضباعني إن مصلحة الضرائب تقوم بعقد ندوات مجانية أون لاين يوم الأحد من كل أسبوع الساعة ٧ مساء للتعريف بالمنظومة وكذلك التدريب على كيفية الدخول والتسجيل على المنظومة بالإضافة إلى الرد على جميع الاستفسارات.

ويمكن حضور هذه الندوات من خلال الرابط التالي 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Yjc3MWYwZDctMWRlMC00MGFjLTllMTgtZDljYzZhYzdiODgy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c59d1045-ef94-4991-a2c9-4f95dde6bc8e%22%2c%22Oid%22%3a%2222f3e114-dd7f-486
a-b82c-1813a021ccf7%22%7d


ولمعرفة كيفية التسجيل يمكن الإطلاع على دليل المستخدم والفيديوهات المسجلة والمثبتة على بوابة مصلحه الضرائب المصرية من خلال اللينك التالي:-
https://www.eta.gov.eg/ar/eta-rewards\

ولمزيد من الاستفسارات يتم الاتصال بالخط الساخن 16395.

توجه الدكتور فايز الضباعني مصلحة الضرائب المصرية الممولين البوابة الألكترونية ضريبة القيمة المضافة

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