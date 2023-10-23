الإثنين 23 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

اتحاد الغرف التجارية يدرس معايير دخول السيارات الكهربائية المستعملة

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

تدرس اللجنة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية عددًا من الحلول والبدائل للتوسع في نشر السيارات الكهربائية في مصر، واقترحت اللجنة تسجيل واستيراد قطع غيار السيارات الكهربائية المستعملة وأجزاء كاملة منها بهدف دخول السيارات الكهربائية المستعملة إلى مصر.

وقال عمرو بلبع، رئيس الجنة العامة للسيارات، إن التشكيل الجديد للجنة يستهدف التركيز على التوسع في نشر السيارات الكهربائية وفق توجهات الدولة المصرية.

وأضاف بلبع في تصريحات، لـ"الدستور"، أنه تجري دراسة تسجيل السيارات الكهربائية المستعملة ووضع عدة تصورات، أبرزها أن يتم تقسيمها لفئات حتى يتم ضبط السوق، مشيرًا إلى أن أبرز معوقات سوق السيارات في الوقت الحالي هو توفير الدولار مع تراجع الإنتاج العالمي وفتح الاعتمادات مع وجود فجوات بين العرض.

وقال علاء سبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات للدستور إنه من المقرر عمل اجتماعات دورية لمناقشة التحديات التي تواجه سوق السيارات، لافتًا إلى أن هناك تراجعًا كبيرًا في حجم المبيعات بنسبة 65% خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الجاري.

كان الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة أحمد الوكيل، قد أعلن الأسبوع الماضي عن تشكيل اللجنة العامة للسيارات برئاسة عمر بلبع، وهم عمر بلبع رئيس اللجنة، وعمرو حسن، وعلاء السبع، وخالد سعد، وأشرف خطاب، وحسين مصطفى، وصلاح الكموني، ومحمود مرعي.

وقال علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات للدستور إنه من المقرر عمل اجتماعات دورية لمناقشة التحديات التي تواجه سوق السيارات، مشيرًا إلى أن هناك تراجعًا كبيرًا في حجم المبيعات بنسبة تصل إلى نحو 65% خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الجاري.

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