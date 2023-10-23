برلمانى: اتجاه الدولة لتنمية صادراتها إلى إفريقيا يوفر فرص عمل للشباب

قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن اتجاه الدولة المصرية لتنمية الصادرات المصرية إلى إفريقيا يستهدف دعم التبادل التجاري بين مصر وبلدان القارة الإفريقية.

وأضاف الخبيري في تصريحات صحفية له، أن زيادة الصادرات ستدفع نحو دعم القطاعات الإنتاجية وتحقيق النمو الاقتصادي مما يساهم في توفير فرص عمل للشباب.

وأكد أن اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الإفريقية سيكون لها دور كبير في زيادة الصادرات والتبادل التجاري، بالإضافة إلى زيادة التنافسية بين المنتجين المصريين مما يعود بالنفع على جودة المنتج المصري وزيادة الفرص الاستثمارية المصرية في إفريقيا.

وأشار إلى أن فتح طرق ملاحية جديدة لنقل البضائع إلى إفريقيا سيعمل على جعل مصر مركزا تصديريا إقليميا ودوليا بالأخص في عدد من القطاعات أبرزها الصناعات الغذائية والصادرات الزراعية، وهو ما يتلاقى مع أولويات الدولة لدعم وتنمية قطاعي الصناعة والتصدير باعتبارهما أحد أهم القطاعات المؤثرة في نمو الناتج القومي.

السوق الإفريقية تعد من أهم الأسواق الواعدة

وتابع عضو مجلس النواب أن السوق الإفريقية تعد من أهم الأسواق الواعدة أمام المنتجات المصرية ما سيكون له مردود إيجابي على زيادة الاستثمارات الأجنبية وتشجيع مشروعات التجارة البينية ما يزيد معدلات التبادل التجاري.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لبحث سبل تنمية الصادرات المصرية إلى إفريقيا، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.