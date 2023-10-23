الإثنين 23 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: اتجاه الدولة لتنمية صادراتها إلى إفريقيا يوفر فرص عمل للشباب

النائب نادر الخبيري
النائب نادر الخبيري

قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن اتجاه الدولة المصرية لتنمية الصادرات المصرية إلى إفريقيا يستهدف دعم التبادل التجاري بين مصر وبلدان القارة الإفريقية.

وأضاف الخبيري في تصريحات صحفية له، أن زيادة الصادرات ستدفع نحو دعم القطاعات الإنتاجية وتحقيق النمو الاقتصادي مما يساهم في توفير فرص عمل للشباب.

وأكد أن اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الإفريقية سيكون لها دور كبير في زيادة الصادرات والتبادل التجاري، بالإضافة إلى زيادة التنافسية بين المنتجين المصريين مما يعود بالنفع على جودة المنتج المصري وزيادة الفرص الاستثمارية المصرية في إفريقيا.

وأشار إلى أن فتح طرق ملاحية جديدة لنقل البضائع إلى إفريقيا سيعمل على جعل مصر مركزا تصديريا إقليميا ودوليا بالأخص في عدد من القطاعات أبرزها الصناعات الغذائية والصادرات الزراعية، وهو ما يتلاقى مع أولويات الدولة لدعم وتنمية قطاعي الصناعة والتصدير باعتبارهما أحد أهم القطاعات المؤثرة في نمو الناتج القومي.

السوق الإفريقية تعد من أهم الأسواق الواعدة

وتابع عضو مجلس النواب أن السوق الإفريقية تعد من أهم الأسواق الواعدة أمام المنتجات المصرية ما سيكون له مردود إيجابي على زيادة الاستثمارات الأجنبية وتشجيع مشروعات التجارة البينية ما يزيد معدلات التبادل التجاري.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لبحث سبل تنمية الصادرات المصرية إلى إفريقيا، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة. 

مجلس النواب الدولة المصرية تنميه الصادرات التبادل التجاري القارة الإفريقية المنتج المصري الفرص الاستثمارية

مواد متعلقة

قيادات نسائية بالمصري الديمقراطي يزرن اتحاد المرأة الفلسطينية بالقاهرة

برلمانية: كلمة السيسى فى قمة القاهرة للسلام وضعت العالم أمام مسئولياته

برلمانى: كلمة السيسى فى قمة القاهرة للسلام اتسمت بالصرامة العسكرية

برلمانية: قمة القاهرة للسلام تهدف لوضع آليات لوقف العدوان وإدخال المساعدات للشعب الفلسطينى

الأكثر قراءة

صرف المرتبات بالزيادة الجديدة اليوم

عاجل.. الصين ترسل 6 سفن حربية إلى الشرق الأوسط

سعر طن الذرة الصفراء في مصر 2023 المحلية والمستوردة اليوم الاثنين

قلعة صناعة الترامادول.. جهود الدولة في تطوير ممفيس للأدوية

اعتذار إسرائيل وضمانات القاهرة.. ما وراء قذيفة "كرم أبوسالم" الطائشة

"عشان أحلى منها".. إحالة أوراق سيدة قتلت ابنتها لفضيلة المفتى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«شريك الخيانة خائن»

ماجد حبته

لماذا نراها قمة ناجحة؟

رشا عبدالمنعم

فوهة الكاميرا مصوّبة لعقولنا.. عن دور المسرح الوثائقى فى مواجهة الأكاذيب

وائل لطفي

قتلة زهرة القمر

محمد الراعي

حقيقة تزوير انتخابات الزمالك

مؤمن المحمدي

فيكتوريا ورثاء فيكتوريا

لواء.حمدى البطران

مجزرة المستشفى

جلال حمام

السلام أمانة ورسالة

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى: قصف 320 هدفًا تابعًا لحركتى حماس والجهاد الإسلامى

بعد طوفان الأقصى.. انعدام الثقة بين نتنياهو وحكومته وتخبط فى اتخاذ القرارات

جيش الاحتلال يؤجّل التوغل البرى "حتى وصول قوات أمريكية إضافية"