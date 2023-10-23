الإثنين 23 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الحكومة تنفى إلغاء نظام الاختبارات الشهرية لطلاب مرحلة النقل فى المدارس

طلاب
طلاب

نفى المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء نظام الاختبارات الشهرية لطلاب مرحلة النقل في المدارس خلال العام الدراسي 2023- 2024.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان اليوم الإثنين، إنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإلغاء نظام الاختبارات الشهرية لطلاب مرحلة النقل في المدارس خلال العام الدراسي 2023/2024، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

وأكدت "التعليم" على استمرار نظام التقييم لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي للعام الدراسي 2023 - 2024، كما هو أسوة بالعام الدراسي السابق دون أي تغيير، موضحة أن الطالب يقوم بتأدية ثلاثة اختبارات خلال الفصل الدراسي الواحد، تنقسم إلى اختباري شهر، والاختبار الثالث هو اختبار نهاية الفصل الدراسي، الذي يستهدف قياس نواتج التعلم في مناهج الفصل الدراسي كاملة، بما فيها المناهج التي أدى فيها الطلاب الاختبارات الشهرية، مناشدة الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وناشد المركزي الإعلامي لمجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

نفى المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزرا صحة ما تداولته بعض المواقع أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء نظام الاختبارات الشهرية لطلاب

مواد متعلقة

التقرير الأسبوعي لأبرز أنشطة وزارة التربية والتعليم

"كنز الأستاذ".. حوار لم يُنشر من قبل لـ"نجيب محفوظ"

4 ساعات مع نجيب محفوظ فى خمارة القط الأسود

وزير العمل يطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بشرم الشيخ..ويسلم عقود عمل لذوي همم بالمحاف

التقرير الأسبوعي لـ"التعليم"

السيدة انتصار السيسي: فتيات مصر هن قادة المستقبل

التقرير الأسبوعي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (الجمعة ١١ أغسطس– الجمعة ١٨ أغسطس)

التقرير الأسبوعي لوزارة التعليم

الأكثر قراءة

عاجل.. الصين ترسل 6 سفن حربية إلى الشرق الأوسط

ماذا حدث في شقة الهرم؟.. القصة الكاملة لقتل أجنبية على يد طليقة زوجها وطفلته

اعتذار إسرائيل وضمانات القاهرة.. ما وراء قذيفة "كرم أبوسالم" الطائشة

عاجل.. انسحاب منظمة أونروا من شمال غزة استجابة لطلب الاحتلال الإسرائيلى

أسرة من الفيوم تتبرع بـ12 طن ملابس وبطاطين لأهل غزة

الهلال الأحمر: شاحنات المساعدات الإنسانية عبرت إلى غزة بفضل الجهود المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«شريك الخيانة خائن»

ماجد حبته

لماذا نراها قمة ناجحة؟

رشا عبدالمنعم

فوهة الكاميرا مصوّبة لعقولنا.. عن دور المسرح الوثائقى فى مواجهة الأكاذيب

وائل لطفي

قتلة زهرة القمر

محمد الراعي

حقيقة تزوير انتخابات الزمالك

مؤمن المحمدي

فيكتوريا ورثاء فيكتوريا

لواء.حمدى البطران

مجزرة المستشفى

جلال حمام

السلام أمانة ورسالة

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

دعم غير مسبوق.. كيف تتوافق الأهداف الإسرائيلية والأمريكية فى حرب غزة؟

جيش الاحتلال: 1210 أفراد من قواتنا أصبحوا معاقين بسبب "طوفان الأقصى"

نتنياهو يلغى وزارة الإعلام ويحول ميزانيتها لإعادة إعمار المستوطنات