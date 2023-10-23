جمال شقرة لـ"الشاهد": أمريكا ورطت بريطانيا بالعدوان الثلاثى حتى تتمكن من قيادة العالم

قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ المعاصر والتاريخ، إن عين إسرائيل وأمنيتها في عام 1956م ألّا يتركوا سيناء، لكن اللعبة في ذ لك الوقت كانت الحرب الباردة، وكان الاتحاد السوفيتي كتلة والولايات المتحدة الأمريكية كتلة، وهدد الاتحاد السوفيتي بضرب الثلاث عواصم تل أبيب ولندن وباريس، كما هددت الولايات المتحدة بضربهم أيضًا.

وأضاف الدكتور جمال شقرة خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن مصر استفادت من الوضع الدولي وقتها، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أعطت الإنذار لأنها تريد أن تكون رقم 1، كما أن العجوز المتصابي أنتوني إيدن، رئيس وزراء المملكة المتحدة سابقًا، كان لا يريد الاعتراف بأن إمبراطوريته قد وهنت ويجب أن تتراجع، وتترك قيادة العالم للإمبراطورية الأمريكية الجديدة.

وأكد الدكتور جمال شقرة، أن الولايات المتحدة الأمريكية قد ورطت بريطانيا في العدوان الثلاثي عام 1956م، ولذلك تسلمت أمريكا قيادة العالم في يناير 1957.

تفاصيل برنامج الشاهد

يقدم الدكتور محمد االباز في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.