75 عاما من الدعم غير الأخلاقى.. كيف دافع رؤساء أمريكا عن جرائم الإسرائيليين؟

جو بايدن ليس الرئيس الأمريكي الوحيد الذي دعم الاحتلال الإسرائيلي، وسط انتقادات للعمليات العسكرية والانتهاكات في غزة، فمع تزايد عدد الضحايا الفلسطينيين بسبب القصف الإسرائيلي المستمر، يتزايد الغضب من طريقة تعامل بايدن مع الوضع اللإنساني.

ويعرب المشرعون التقدميون الأمريكيون أنفسهم وجماعات الدفاع عن فلسطين عن خيبة أملهم إزاء سياسة بايدن، ويرى بعض المراقبين أن ذلك الدعم لا يبرر ثمنه الأخلاقي، حيث إن وحشية الإسرائيليين دمرت الحجة الواهية للدعم الأمريكي غير المشروط، لكن موقف الرئيس الأمريكي ليس فريدا من نوعه بين سلسلة طويلة من الرؤساء الأمريكيين الذين أظهروا دعما غير أخلاقي وغير مشروط تقريبا لدولة الاحتلال في أوقات الصراع.

وقد دعم رؤساء أمريكا دولة الاحتلال الإسرائيلي على مدى عقود وهي الشريك التجاري الأكبر لها، حيث تبلغ التجارة الثنائية ما يقرب من 50 مليار دولار سنويا في السلع والخدمات، ولكن هذا الدعم أصبح موضعا للتساؤل والاستنكار مؤخرًا، ولفهم العلاقة الخاصة بين الرؤساء الأمريكيين والإسرائيليين علينا أن نرجع لعقود حتى يتسنى لنا معرفة لماذا وكيف دافع قادة أمريكا عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين؟

جو بايدن: لو لم تكن هناك إسرائيل لكان علينا أن نخترع واحدة

إن وعد الرئيس جو بايدن بأن الولايات المتحدة ستقف إلى جانب الإسرائيليين هو استمرار لعلاقة خاصة تعود إلى عام 1948، عندما أصبح الرئيس الأمريكي الراحل هاري ترومان أول زعيم عالمي يعترف بالدولة اليهودية، بعد لحظات من إنشائها.

كان لبايدن أول لقاء مباشر مع دولة الاحتلال والشرق الأوسط، عندما كان عضوا شابا في الكونجرس الأمريكي، عندما زار مصر وفلسطين المحتلة قبل حرب عام 1973، ولقد روى نسخًا من القصة عدة مرات، وكان دائمًا يدرجها على أنها لحظة محورية بالنسبة له.

وبالرجوع لتصريحات سابقة لبايدن عام 2013 سنجد أنه قال على العلاقة بين أمريكا ودولة الاحتلال "إنه ليس مجرد التزام أخلاقي طويل الأمد؛ إنه التزام استراتيجي"، مضيفا: "إن وجود إسرائيل مستقلة وآمنة على حدودها ومعترف بها من قبل العالم هو في المصلحة الاستراتيجية العملية للولايات المتحدة الأمريكية، كنت أقول لو لم تكن هناك إسرائيل، لكان علينا أن نخترع واحدة".

وفي مايو 2021، أصدر بايدن مرتين تصريحات أكد فيها من جديد التزامه بما أسماه ”حق الإسرائيليين في الدفاع عن أنفسهم” ضد الصواريخ التي تطلق من غزة خلال الهجوم الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وحينها شدد كبار المسؤولين في إدارة بايدن على "دعمهم القوي لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، كما منعت الولايات المتحدة صدور بيان عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كان من شأنه أن يدعو إلى إنهاء العنف.

دونالد ترامب رفض أي انتقاد الإسرائيليين في مقتل العشرات في غزة

وفي مايو 2018، رفض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب – المدافع القوي عن إسرائيل ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو – أي محاولات لانتقاد إسرائيل بسبب مقتل العشرات من المتظاهرين في غزة في مايو 2018.

وكان الفلسطينيون يشاركون في "مسيرة العودة الكبرى" عندما فتحت القوات الإسرائيلية النار على الحشد، وتزامنت أعمال العنف الدامية مع افتتاح السفارة الأمريكية في القدس، بعد أن نقلتها إدارة ترامب من تل أبيب في خطوة أثارت غضب الفلسطينيين.

وانحاز ترامب إلى جانب الإسرائيليين، حيث قضى على الاتفاق النووي الإيراني، كما وقف ترامب بجانب دولة الاحتلال عندما نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وهو قرار مثير للجدل، وأيد ضم مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية إلى إسرائيل.

باراك أوباما يعطي الإسرائيليين مبررا لقتل الفلسطينيين في 2014

وفي يوليو - أغسطس 2014، عندما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على قطاع غزة لمدة عشرة أيام في يوليو 2014 قبل أن تشن هجوما بريا على القطاع في 18 يوليو، قال الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما للصحفيين إنه "أكد دعمه القوي لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبرر أوباما دعمه للانتهاكات الاسرائيلية قائلا: "لا ينبغي لأي دولة أن تقبل إطلاق الصواريخ على حدودها، أو حفر الإرهابيين أنفاقاً في أراضيها".

بينما صرح أوباما بعدها: "لقد أوضحت أيضًا أن الولايات المتحدة وأصدقائنا وحلفائنا يشعرون بقلق عميق إزاء مخاطر المزيد من التصعيد وفقدان المزيد من الأرواح البريئة".

وقتل أكثر من 1500 مدني فلسطيني، من بينهم أكثر من 500 طفل، في العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفقا للأمم المتحدة.

وفي نوفمبر 2012، عندما قُتل أكثر من 100 مدني فلسطيني بعد أن شنت القوات الإسرائيلية هجوما عسكريا على غزة بعد أن اغتالت القائد العسكري لحركة حماس أحمد الجعبري، دافع أوباما مرة أخرى عن تصرفات الاحتلال قائلا: "لا توجد دولة على وجه الأرض يمكن أن تتسامح مع سقوط الصواريخ على مواطنيها من خارج حدودها، لذلك نحن نؤيد بشكل كامل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها من الصواريخ التي تسقط على منازل الناس”.

جورج بوش يلقي باللوم على حماس

وفي ديسمبر 2008 – يناير 2009، بدأ الهجوم الإسرائيلي على غزة، والذي أطلق عليه اسم "عملية الرصاص المصبوب"، وعندما تم الإعلان عن الهجوم بعد أكثر من 22 يومًا، كانت النيران الإسرائيلية قد قتلت نحو 1400 فلسطيني، معظمهم من المدنيين، ودمرت قسمًا كبيرًا من الأراضي حتى حدود القطاع، الأرض، كما أكد بيان لمنظمة العفو الدولية.

ولكن في الثاني من يناير 2009، ألقى الرئيس الأمريكي آنذاك جورج دبليو بوش والذي كان في الأسابيع الأخيرة من وجوده في البيت الأبيض ــ باللوم الوحيد عن الوضع على حماس، وقال بوش، كما ذكرت شبكة إن بي سي نيوز في ذلك الوقت: “لقد تم التحريض على هذا الانفجار الأخير للعنف من قبل حماس – وهي جماعة إرهابية فلسطينية تدعمها إيران وسوريا وتدعو إلى تدمير إسرائيل”، وأضاف أن أي وقف لإطلاق النار "يؤدي إلى هجمات صاروخية على إسرائيل غير مقبول".

بيل كلينتون يدافع عن الهجمات الإسرئيلية في جنوب لبنان

وفي عام 1996، دافع الرئيس الأمريكي آنذاك بيل كلينتون عن الاحتلال الإسرائيلي بعد أن شن هجومًا على مجمع للأمم المتحدة في قانا بجنوب لبنان، حيث كان مئات المدنيين يحتمون وأدى الهجوم إلى مقتل أكثر من 100 مدني وإصابة مئات آخرين.

وزعم الاحتلال الإسرائيلي أن الهجوم تم تنفيذه عن طريق الخطأ، لكن التقرير المقدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وجد أنه "على الرغم من أنه لا يمكن استبعاد الاحتمال بشكل كامل، إلا أن نمط التأثيرات في منطقة قانا يجعل من غير المرجح أن يكون قصف مجمع الأمم المتحدة قد تم تنفيذه نتيجة أخطاء فنية أو إجرائية".

وبعد عشرات الأيام من المذبحة، قال كلينتون، في خطاب ألقته أمام لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (إيباك)، وهي جماعة ضغط مؤيدة لإسرائيل، إن الأطفال اللبنانيين في قانا "كانوا عالقين بين التكتيكات المتعمدة لحزب الله في حياتهم وإطلاق النار والخطأ المأساوي في ممارسة إسرائيل المشروعة لحقها في الدفاع عن النفس".

رونالد ريجان يشجب العمليات الإسرائيلية ويستمر في دعمها عسكريا

وفي 1987-1991، اندلعت الانتفاضة الفلسطينية عندما بدأ الرئيس الأمريكي رونالد ريجان في تعزيز دور دولة الاحتلال باعتبارها "كيانا استراتيجيًا فريدًا"، مما جعل المساعدات لإسرائيل متاحة بسهولة أكبر ومنح البلاد وصولًا خاصًا إلى التكنولوجيا العسكرية الأمريكية، ورغم معارضتها عمومًا لانتقاد إسرائيل، أدانت إدارة ريجان في عام 1987 قوات الأمن الإسرائيلية بسبب "الإجراءات الأمنية القاسية والاستخدام المفرط للذخيرة الحية".

واتخذ خليفته، جورج بوش الأب، موقفاً أكثر حزمًا نسبيًا مع إسرائيل، حيث دفع إلى تأجيل ضمانات القروض مقابل وقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة والمشاركة في مؤتمر مدريد للسلام عام 1991.

وفي عام 1982، اعترف ريجان بأن إسرائيل لم تصدر أي تحذير عندما غزت قواتها العسكرية جنوب لبنان وسط قتال عبر الحدود، وعندما سُئل عن فشل الولايات المتحدة في إدانة هذا العمل، أو قطع مبيعات الأسلحة لإسرائيل، قال ريجان للصحفيين: "الوضع معقد للغاية والأهداف التي نرغب في تحقيقها هي التي تملي سلوكنا الآن".

ومع ذلك، نفى إعطاء إسرائيل "الضوء الأخضر" للغزو، قائلا: "لقد فوجئنا مثل أي شخص آخر، وأردنا حلا دبلوماسيا ونعتقد أنه كان من الممكن أن يكون هناك حل".

ريتشارد نيكسون يسرع عملية نقل الأسلحة للاحتلال في 1973

في أكتوبر 1973، قامت مصر وسوريا بحرب لاستعادة شبه جزيرة سيناء ومرتفعات الجولان، التي استولت عليها دولة الاحتلال خلال حرب 1967 واستمرت في احتلالها، وبدأت الولايات المتحدة في نقل الأسلحة جواً إلى إسرائيل، ونسبت رئيسة الوزراء الإسرائيلية آنذاك جولدا مائير الفضل إلى الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون في تسريع عملية النقل.

ليندون جونسون يلقي باللوم على العرب بدلا من الاحتلال في 1967

في يونيو من عام 1967، شنت إسرائيل هجوما جويا على مصر، مما أدى إلى بداية ما يسمى بحرب الأيام الستة، وشهد الصراع، الذي شارك فيه أيضًا الأردن وسوريا، استيلاء إسرائيل على مساحات واسعة من الأراضي بما في ذلك الضفة الغربية وغزة ومرتفعات الجولان السورية.

روى الرئيس الأمريكي ليندون جونسون في مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز عام 1971 ما يلي: "لم أخفي أبدًا أسفي لأن إسرائيل قررت التحرك عندما فعلت ذلك. ومع ذلك، فقد أوضحت دائمًا بنفس القدر للروس ولكل دولة أخرى أنني لا أقبل التهمة المفرطة في التبسيط المتمثلة في العدوان الإسرائيلي. إن التصرفات العربية في الأسابيع التي سبقت بدء الحرب -إجبار قوات الأمم المتحدة على الخروج، وإغلاق ميناء العقبة، وتجميع القوات على الحدود الإسرائيلية- جعلت هذا الاتهام سخيفاً".

هاري ترومان يعترف بدولة الاحتلال

في 14 مايو 1948، أعلن رئيس الوكالة اليهودية إنشاء دولة الاحتلال الإسرائيلي مع انتهاء الانتداب الاستعماري للمملكة المتحدة على المنطقة، اعترف الرئيس الأمريكي هاري إس ترومان على الفور بالدولة الجديدة ذات السيادة.

وجاء في بيان وقعه ترومان: "لقد أُبلغت هذه الحكومة بإعلان دولة يهودية في فلسطين، وطلبت حكومتها المؤقتة الاعتراف بها وتعترف الولايات المتحدة بالحكومة المؤقتة باعتبارها سلطة الأمر الواقع لدولة إسرائيل الجديدة".