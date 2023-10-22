الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كيف نجحت مصر في كشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي عبر مؤتمر القاهرة للسلام؟.. باحث يوضح

القاهرة للسلام
القاهرة للسلام

أوضح  صلاح وهبة الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، كيف نجحت مصر في كشف جرائم الاحتلال الاسرائيلي عبر مؤتمر القاهرة للسلام، قائلًا: "إن الحضور الواسع الذي شهدته قمة القاهرة للسلام لمختلف القادة الإقليميين والدوليين يعتبر نجاح كبير لمصر لأنها استطاعت أن تجمع هذه القوى الذي تمثل طرفي النقيض فيما بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهو ما شهدناه في المواقف الرسمية بين هذه الدول الأوروبية والدول العربية.

وضع القضية الفلسطينية على شريط المجتمع الدولي 

وأضاف صلاح وهبة خلال مداخلة هاتفية، عبر فضائية extra news، أن قمة القاهرة للسلام أكدت على رفض ما يجري في الأراضي الفلسطينية، وضرورة إدخال المساعدات الإغاثية، وهو ما أفضى في النهاية إلى اجتماع دولي موسع وشامل لمناقشة القضية المركزية على المستوى الإقليمي والدولي. 

وأوضح أن قمة القاهرة للسلام أعادت وضع عملية السلام في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية على شريط المجتمع الدولي مرة أخرى، حيث تم إعادة وضع القضية الفلسطينية بأبعادها الخاصة بالسلام وليس فقط المتعلقة بالصراع على آلية المجتمع الدولي مرة أخرى، وذلك على الرغم من تناقض مواقف الأطراف الحاضرة ما بين الجانب الأوروبي والجانب العربي، إلا أن الكل أجمع على ضرورة استئناف مباحثات السلام وفقًا لمبدأ حل الدولتين، وذلك انطلاٌقًا من أن مبدأ حل الدولتين هو المبدأ الأكثر قبولًا وواقعية لحل القضة الفلسطينية. 

فلسطين القضية الفلسطينية حل الدولتين العدوان الإسرائيلي على غزة الإحتلال الإسرائيلي

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