الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري: نركز على المعلبات لسهولة استخدامها للشعب الفلسطيني

أكد الدكتور محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، أن اليوم تم إدخال 17 شاحنة من المساعدات، وأمس تم إدخال 20 شاحنة لقطاع غزة.

وأشار سرحان، خلال مداخلة مع برنامج "حديث القاهرة" بفضائية القاهرة والناس، أن ما يحدث في غزة ما هي إلا جريمة مكتملة الأركان لقوات الإحتلال.

وأضاف الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، أن الحاجة التي يحتاجها الشعب الفلسطيني، هو إيصال صوت العرب لدول العالم بما يحدث في فلسطين.

نوه سرحان، أن التحالف الوطني، يركز على المعلبات بمساعدات المواد الغذائية لسهولة استخدامها في الأكل، نظرًا لعدم توافر الوقود والكهرباء.