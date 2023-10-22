التحالف الوطنى يستعد لإدخال 20 شاحنة إلى غزة من معبر رفح خلال الساعات المقبلة

قال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف قام بإدخال 11 شاحنة من المساعدات إلى قطاع غزة.

وأكد زمزم في تصريح لـ"الدستور"، أنه سيتم إدخال 20 شاحنة أخرى خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأوضح زمزم أن الشاحنات تحتوي على مواد غذائية ومستلزمات طبية أدوية ومياه، مشيرًا إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يعمل على دعم أهالي غزة كواجهة للشعب كله.

ولفت إلى أن خطط التحالف تحولت حاليًا إلى بدء تجميع وتوفير مساعدات جديدة وإرسالها من خلال معبر رفح، وذلك بعد التأكد من دخول باقي المساعدات، مشيرا إلى أن التحالف جدد دعوته لكافة فئات الشعب من خلال كافة مؤسساته، بتلقيه التبرعات لصالح الأشقاء في فلسطين.