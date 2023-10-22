الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تقرير لـ"إكسترا نيوز" يكشف الجهود المصرية فى دعم القضية الفلسطينية

القضية الفلسطينية
القضية الفلسطينية

عرضت قناة extra news، تقريرًا بعنوان "مصر ودعم انتفاضة الأقصى" لكشف  جهود الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني. 

لم يكتف الكيان الصهيوني باحتلال أرض فلسطين، بل قام بإهانة المقدسات والاستهزاء بالأديان، فقد اقتحم أرييل شارون، رئيس وزراء إسرائيل السابق، المسجد الأقصى في الثامن من شهر سبتمبر عام 2000، فانتفض الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وغزة. 

تحركت مصر بسرعة ودعت لمؤتمر شرم الشيخ الأول بحضور أمريكي وإسرائيلي وفلسطيني وأردني. 

لكن دولة الاحتلال لم تتراجع، بل زادت في طغيانها وشنّت غارات جويّة عنيفة على قطاع غزّة وارتكبت جرائم ضد الإنسانية فسقط 4464 شهيدًا... من بينهم الطفل محمد الدرة، وأصيب 47 ألف مدني، وأُسر وأُعتقل أكثر من 9800 فلسطيني.

تدخل مصر لمنع تهديدات العدوان الإسرائيلى 

وعادت مصر مرة أخرى للتدخل لمنع تهديدات الجانب الإسرائيلي بقطع الماء والكهرباء والغذاء عن المدن الفلسطينية، وعُقدت مفاوضات طابا في يناير عام 2001م، والتي راعت فيها مصر مفاوضات بين إسرائيل وفلسطين سعيًا منها للتوصل إلى حل دائم للقضية الفلسطينية، لكن إسرائيل تراجعت عن كافة الوعود التي قطعتها على نفسها، فاشتعل الموقف من جديد.

ودعت القاهرة لاجتماع عاجل لقمة عربية طارئة لتوحيد الصفوف أمام الصف الإسرائيلي، وخرجت القمة بقرارات انتصرت للقضية الفلسطينية ضد غرور دولة الاحتلال. 

ورغم الممارسات الوحشية للكيان الصهيوني.. أُجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلية على الانسحاب من مدن الضفة الغربية وغزة والإفراج عن 900 أسير.

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