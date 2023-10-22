الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

اقرأ فى «الدستور» غدًا.. مصر تحشد العالم ضد التهجير

مصر تحشد العالم ضد
مصر تحشد العالم ضد التهجير

تنشر جريدة "الدستور"، في عددها الصادر صباح غدٍ الإثنين 23 أكتوبر، تقارير عن قمة القاهرة للسلام 2023 بشأن القضية الفلسطينية تحت شعار "مصر تحشد العالم ضد التهجير".

وأكدت تقارير دولية أن قمة القاهرة للسلام 2023 رسالة غضب مصرية شديدة اللهجة إلى إسرائيل.

شدد عدد من الخبراء الأجانب على أهمية دور مصر القيادى وجهودها الدبلوماسية الفعالة لتهدئة التصعيد الحالى فى غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، مشددين على أن مصر تصدت بقوة لسيناريو التهجير القسرى للفلسطينيين.

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