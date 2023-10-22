الأحد 22 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سامح فوزي: "حياة كريمة" تواجه الفقر بصوره المتعددة وتعزز حقوق الإنسان

الدكتور سامح فوزي
الدكتور سامح فوزي

أكد الدكتور سامح فوزي كبير باحثين بمكتبة الإسكندرية، أن مبادرة حياة كريمة تعزز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي نصت عليها مواثيق حقوق الإنسان الدولية، والدستور المصري، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن مشروعات التنمية الكبرى التي تصل إلى أكثر القرى فقرا وتهميشا تشعر المواطن بأن الدولة تعمل على الارتقاء بحقوق المواطنة، وتطوير نوعية الحياة. 

جاء ذلك في كلمته بعنوان برنامج “حياة كريمة من منظور حقوق الإنسان” التي ألقاها في الملتقى السنوي السادس عشر الذي عقد بالمجلس القومي لحقوق الإنسان. 

وأضاف د.سامح فوزي أن احتياجات التنمية أصبحت متعددة، وتحتاج الي مشروعات تنموية متزامنة في القرى الفقيرة، تغطي مجالات البنية الاساسية، والسكن الملائم، والمرافق، والمدارس، وإقامة المشروعات الانتاجية، وإدخال التكنولوجيا، وهي مجالات تشملها مبادرة حياة كريمة التي تستهدف نحو ستين مليون مواطن، وهو لم يحدث من قبل. 

حياة كريمة تعمل على تمكين الريف وتحقيق التوازن في التنمية

ولفت إلى أن مبادرة حياة كريمة تعمل على تمكين الريف وتحقيق التوازن في التنمية، وهو يمثل جوهر التنمية المستدامة التي تشمل سبعة عشرة هدفا، ولاسيما الهدف العاشر الذي يتعلق بالحد من عدم المساواة بين العاصمة والمراكز الدولة، وبين المواطنين أنفسهم. 

وأكد “فوزي" أنه لا يجب اختزال حقوق الإنسان في الحقوق السياسية والمدنية، التي رغم اهميتها، يجب أن تواكب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تعد بمثابة حجر الزاوية في تعزيز حقوق المواطنة، بل ان تفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يؤدي إلى تطبيق افضل للحقوق المدنية والسياسية، وتساءل: كيف يستقيم تحقيق المشاركة والمساءلة  في ظل الفقر والجهل والتهميش؟.

وقال إن مبادرة حياة كريمة جعلت التكنولوجيا في مواجهة التهميش، ورفعت لياقة الجهاز الحكومي في القيام بمبادرات تنموية كبرى، الأوسع آفاقا، وشمولا لما يزيد عن نصف سكان مصر.

الدكتور سامح فوزي مكتبة الاسكندرية حياة كريمه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية حقوق الانسان مشروعات التنمية الكبرى

مواد متعلقة

مواعيد مكتبة الإسكندرية 2023 طيلة أيام الأسبوع

الأكثر قراءة

"القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال الإسرائيلى يعرب عن أسفه لقصفه موقعًا مصريًا بالخطأ

المتحدث العسكرى: إصابة برج مراقبة على الحدود بشظايا قذيفة بالخطأ.. والجانب الإسرائيلى يبدى أسفه

البنك المركزى يتسلم نصف طن ذهب.. ومصر تعلن مزايدة جديدة للتنقيب قريبًا

شهود عيان: قصف إسرائيلى بالقرب من الحدود المصرية لم يؤثر على استمرار تدفق المساعدات لغزة

"600 جنيه حدًا أدنى".. بدء صرف مرتبات العاملين بالدولة بالزيادة الجديدة غدًا

الرئيس السيسى يتقدم الجنازة العسكرية للواء محمد أمين نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«شريك الخيانة خائن»

ماجد حبته

لماذا نراها قمة ناجحة؟

رشا عبدالمنعم

فوهة الكاميرا مصوّبة لعقولنا.. عن دور المسرح الوثائقى فى مواجهة الأكاذيب

وائل لطفي

قتلة زهرة القمر

محمد الراعي

حقيقة تزوير انتخابات الزمالك

مؤمن المحمدي

فيكتوريا ورثاء فيكتوريا

لواء.حمدى البطران

مجزرة المستشفى

جلال حمام

السلام أمانة ورسالة

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

دعم غير مسبوق.. كيف تتوافق الأهداف الإسرائيلية والأمريكية فى حرب غزة؟

جيش الاحتلال: 1210 أفراد من قواتنا أصبحوا معاقين بسبب "طوفان الأقصى"

نتنياهو يلغى وزارة الإعلام ويحول ميزانيتها لإعادة إعمار المستوطنات