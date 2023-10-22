"الشباب والرياضة" تتولى استخراج بطاقات بطولة العالم البارالمبية للكرة الطائرة

تواصل اللجنة المنظمة لبطولة العالم البارالمبية للكرة الطائرة برئاسة الدكتور مصطفى صادق رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى البارالمبى والتى تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 8 وحتى 18 من نوفمبر المقبل على ملاعب نادى النادى بالعاصمة الإدارية، أعمالها واجتماعاتها، من أجل تنظيم نسخة فريدة من بطولات العالم.

اجتمعت الدكتورة هويدا مندى مديرة البطولة مع إدارة النظم والمعلومات بوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتورة منار موسى، وبحضور المهندس أيمن حلمى والمهندس عماد محمود ، وأمين عبد المنعم المدير التنفيذى للاتحاد، بتكليف من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، لإعداد التقارير الخاصة بكل اللجان، والقيام بكافة الأعمال التكنولوجية، فضلا عن إعداد وتنفيذ واستخراج البطاقات،"I . D" الخاصة بالوقود والفرق المشاركة فى البطولة، واللجان وكافة العاملين بالبطولة من منظمين وإداريين ومرافقى فرق الدول المشاركة وعمال الملاعب والمسئولين عنها.

قال اللواء منصور درويش نائب رئيس الاتحاد المصرى البارالمبي للكرة الطائرة والمتحدث الرسمى للاتحاد والبطولة، والمشرف العام على اللجان المختلفة، إن اللجنة المنظمة قطعت شوطا كبيرا فى الإعداد لبطولة العالم، والتى ما يزال متبقى على انطلاقها أكثر من أسبوعين، ولكن حجم العمل الذى انتهت منه اللجان حتى الآن يعد إنجازا للجنة المنظمة برئاسة الدكتور مصطفى صاد ، مشيرا إلى أن وزارة الشباب والرياضة وضعت كافة أجهزتها وإمكانياتها لخدمة البطولة، ولذلك يتوجه بالشكر والعرفان للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الذى يدعم البطولة ماديا ومعنويا وفنيا من خلال أجهزة الوزارة المختلفة، التى تقدم كافة سبل الدعم للجان البطولة لتنظيم نسخة ناجحة بكل المقاييس.

يشارك في البطولة 19 دول هى الجزائر، والبرازيل، وكندا، والكونغو، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا العظمى، والهند، وإيران ، واليابان، ونيجيريا، ورواندا، والصين، وأوكرانيا، وأمريكا، ومنغوليا، وهولندا، وسلوفينيا، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة، لافتا إلى أن منافسات الرجال ستشهد منافسة بين 16منتخبا، يمثلوا 16 دولة ، ينافس فى السيدات ، 12 منتخبا ، من 12 دولة.