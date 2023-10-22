الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إجراء 9456 عملية مجانية بجراحات العيون لغير القادرين في أسوان

عمليات جراحية
عمليات جراحية

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة أسوان، جمعية الأورمان، في تنفيذ 9456 عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون مجانًا تمامًا لغير القادرين بمدن ومراكز المحافظة، وذلك منذ بدء عمل الجمعية حتى الآن وبالتعاون مع أكبر المراكز الطبية المتخصصة فى القاهرة وأسوان

جاء ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة أسوان وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا بمحافظة أسوان وللحفاظ على صحتهم وسلامتهم  وتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم.

وأكد محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان، على توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية لدورها الفعال الذي يؤكد أهمية مؤسسات المجتمع المدني في نمو المجتمع وتقدمه، لافتًا ان عمليات العيون تتم فى أكبر المراكز الطبية المتخصصة والعالية الجودة والتى تقدم للمرضى غير القادرين في قرى ومدن محافظة أسوان وبخاصة القرى الأكثر احتياجا فى مراكز المحافظة. 

4 قوافل شهرية

من جهته، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الاورمان، إنه يتم تنظيم ما لا يقل عن 4 قوافل شهرية بالتعاون مع مستشفى أسوان الجامعي، وتتضمن القافلة الواحدة صرف العلاج الدوائي لمن يحتاج، وعمل النظارات الطبية، وإجراء عمليات المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية كل ذلك بالمجان تمامًا دون أن يتحمل المريض أي أعباء تثقل كاهله، وذلك ضمن مشروعها لمكافحة العمى وعلاج أمراض العيون لغير القادرين من خلال سلسلة من القوافل الطبية الموسعة.

وأضاف، أن الجمعية تستهدف خلال الفترة القادمة مضاعفة أعداد مرضى العيون في القرى والنجوع النائية والمناطق الأكثر احتياجًا وفى أكبر المراكز الطبية المتخصصة في علاج أمرض العيون في مصر والتي تقدم لهم خدماتها الطبية والعلاجية.

واختتم شعبان، إن الجمعية نجحت وحتى الآن بمحافظة أسوان في إجراء (9،456) عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم عدد 4،690 نظارة طبية لغير القادرين.

التضامن الإجتماعى بأسوان جمعية الأورمان عمليات جراحية لغير القادرين جراحات العيون قوافل طيبة

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