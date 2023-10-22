الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أخرها "فرقة الموت".. سماح أنور تواصل نشاطها بـ 4 أعمال فنية

سماح أنور
سماح أنور

تعيش الفنانة سماح أنور حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية حيث تشارك في أكثر من عمل فني دفعة واحدة، وتعاقدت مؤخرًا على بطولة فيلم “فرقة الموت” أمام الفنان أحمد عز وتواصل تصوير باقي أعمالها السينمائية والتلفزيونية.

ويرصد “الدستور” أبرز أعمال الفنانة سماح أنور السينمائية والتلفزيونية المقبلة.

 

فرقة الموت

يعد فيلم “فرقة الموت” أحدث أعمال سماع أنور الفنية التي تعاقدت عليها مؤخرًا وتستعد لبدء تصوير أولى مشاهدها خلال الأيام القليلة المقبلة.

فيلم فرقة الموت يدور في إطار أكشن تشويقي، تقع أحداثه في فترتي الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي في صعيد مصر، ويدخل خلاله أحمد عز الذي يقدم شخصية ضابط في صراعات مع خط الصعيد الذي يجسد شخصيته آسر ياسين.

العمل من بطولة أحمد عز، منة شلبي، آسر ياسين، بيومي فؤاد، رشدي الشامي، فريدة سيف النصر، سماح أنور، عصام عمر، وخالد كمال، ومن تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء الديب.
 

حدوتة الأيام الباقية

وتواصل سماح تصوير مشاهدها ضمن أحداث فيلم “حدوتة الأيام الباقية” أمام الفنان أحمد حاتم والفنانة كارمن بصيبص، والذي قاربوا على الانتهاء من كافة مشاهده، ليعرض خلال موسم رأس السنة المقبلة.

فيلم "حدوتة الأيام الباقية" بطولة أحمد حاتم، كارمن بصيبص، مريم الخشت، مراد مكرم، سماح أنور، حنان سليمان، سامي مغاوري، وأحمد ماجد، والعمل من تأليف محمد صادق، إخراج ماندو العدل و تدور أحداثه في إطار من الرومانسية والخيال العلمي.

 

نقطة سوداء 

وتشارك سماح أنور في بطولة مسلسل “نقطة سوداء” والذي يتكون من 15 حلقة، ومقرر عرضه خارج موسم دراما رمضان، وطرحه على إحدى المنصات الإلكترونية، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي ممزوج بالإثارة والتشويق.

ويعد مسلسل نقطة سوداء هو العمل الثاني الذي يجمع أحمد فهمي وناهد السباعي، بعد فيلم اللعبة الأمريكاني الذي طُرح في 2019، وشارك معهم العديد من الفنانين، منهم: شيماء سيف، أحمد الشامي، عارفة عبد الرسول، انتصار، علاء زينهم، أيمن القيسوني، محمد السويسي، هبة الإمام، أحمد سعد الشهير بـ ميشو، والفيلم من تأليف مدحت السباعي وتحت قيادة المخرج مصطفى أبو سيف.

بطن الحوت

وتنتظر سماح عرض أولى حلقات مسلسل “بطن الحوت” خلال الأيام القليلة المقبلة، والمسلسل من بطولة محمد فراج، باسم سمرة، أسماء أبواليزيد، سماح أنور، عبدالعزيز مخيون، يوسف عثمان، حسام الحسيني، بسمة، تامر حبيب حسن أبوالروس، عصام عمر، أحمد فهمي، وعدد آخر من نجوم الفن، ومن تأليف وإخراج أحمد فوزى.

سماح أنور النشاط الفني أحمد عز فرقة الموت فيلم السينمائية التلفزيونية

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