الأقباط الأرثوذكس يحيون ذكرى رحيل الأنبا يعقوب بطريرك أنطاكية

تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية بذكرى نياحة الأنبا يعقوب، وبهذه المناسبة قال السنكسار الكنسي ان في مثل هذا اليوم تنيح الأب القديس الأنبا يعقوب بطريرك إنطاكية.

الازمات التي تعرض لها

وقد لقي شدائد كثيرة ونفى في سبيل المحافظة على الأمانة المستقيمة. وبعد أن ظل في النفي مدة من الزمان، اجتمع أهل المدينة واستحضروه. ثم رجع الأريوسيون ونفوه ثانيا. فمكث في المنفى سبع سنين.

هذا و نظمت إيبارشية مراكز الشرقية ومدينة العاشر من رمضان، خلال الأسبوع الماضي، خمس حفلات بكنائس الإيبارشية للخريجين من أبنائها في الشهادات الدراسية المختلفة لعام ٢٠٢٣، بينما أقيم حفل الختام، تحت عنوان "حلمك حياتك"، في كنيسة الشهيد مار جرجس بمدينة العاشر، وبحضور نيافة الأنبا مقار أسقف الإيبارشية.

وتضمن الحفل لقاءً مع نيافته حول عنوان الاحتفال، وفقرات ترانيم وعروض من تقديم الفرق الموسيقية والمسرحية التابعة لكنائس الإيبارشية، وكذلك ترانيم قدمها كورال "أم النور" التابع لكنيسة السيدة العذراء بحي الدقي في القاهرة، وفقرات ترفيهية للأطفال.

كما اجتمعت، اللجان التحضيرية لمهرجان الكرازة المرقسية لعام ٢٠٢٤ بعنوان "الرَّبُّ نُورِي وَخَلَاصِي" بحضور نيافة الأنبا موسى أسقف الشباب.

بدأت فعاليات الاجتماع بصلاة القداس الإلهي الذي اشترك فيه، نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، ثم بدأت اللجان فى إعداد وتحضير موضوعات ومسابقات كتب المهرجان المختلفة، والتي من المقرر أن تصدر مع بداية العام الجديد.

واخيرا صلى نيافة الأنبا ويصا مطران إيبارشية البلينا وبرديس وأولاد طوق شرق ورئيس دير الشهيدة دميانة والأنبا مويسيس ببني منصور التابع للإيبارشية، صلوات رهبنة ٧ راهبات جدد لدير ذاته، بعد اجتيازهن فترة الاختبار الرهباني المقررة.

شارك في صلوات الرهبنة نيافة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بالحواويش بسوهاج، وعدد من الآباء الرهبان والكهنة.

والراهبات الجدد هن:

- الراهبة ميلاتيني الشهيدة دميانة

- الراهبة كيريلا الشهيدة دميانة

- الراهبة أربسيما الشهيدة دميانة

- الراهبة يوستينا الشهيدة دميانة

- الراهبة فيرينا الشهيدة دميانة

- الراهبة ميرقوريا الشهيدة دميانة

- الراهبة أنطونيا الشهيدة دميانة

وفي السياق ذاته تم قبول ثلاث طالبات رهبنة وهن:

- تاسوني أوذوكسا

- تاسوني بارثينيا

- تاسوني بوتامينا