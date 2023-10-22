الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

فوز اللاعب المصرى على عزت ببطولة رومانيا الدولية لناشئى الاسكواش

جريدة الدستور
  • البطل المصرى يكتب تاريخا جديدا فى اللعبة.. ويتفوق على منافسيه من كل الدول
  • يتألق مع نادى بلاك بول الرياضى وشارك فى العديد من البطولات الأوروبية

فاز لاعب الاسكواش المصري علي عزت ببطولة رومانيا الدولية لناشئي الاسكواش، تحت سن 17 عاما، والتي أقيمت في الفترة من 19 أكتوبر وحتى 22 من نفس الشهر، بمدينة بوخارست برومانيا، وباشتراك العديد من ناشئي اللعبة من مختلف دول العالم.

وتألق اللاعب علي عزت لاعب نادي بلاك بول المصري في العديد من البطولات الأوروبية هذا العام، حيث حصل على المركز الأول، في بطولة فنلندا الدولية والمركز الثاني في بطولة إيطاليا الدولية واليوم يحرز الميدالية الذهبية، في بطولة رومانيا الدولية للناشئين تحت 17 سنة تحت قيادة المدرب المصرى كابتن عمرو العريان.

كما فاز فى وقت سابق لاعب الاسكواش المصرى على عزت، لاعب نادي بلاك بول الرياضي، بالمركز الأول فى بطولة فلندا المفتوحة للناشئين.

وكان قد توج لاعب الاسكواش المصري علي عزت، بالمركز الثاني في بطولة إيطاليا المفتوحة للناشئين تحت 17 سنة، والتي أقيمت في مدينة ريتشوني بإيطاليا في شهر يونيو الماضى، باشتراك أكثر من 300 لاعب ولاعبة من مختلف الأعمار والعديد من دول.

ويعد البطل علي عزت ضمن أفضل المواهب المصرية في لعبة الاسكواش والذي يتنبأ له الكثيرون بالتوهج مستقبلا على المستوى الاحترافي للعبة، وله العديد من المشاركات الدولية في بطولات أوروبا وأمريكا المفتوحة لناشئي الاسكواش.

شاهد نهائى بطولة رومانيا الدولية لناشئى الاسكواش

علي عزت بطولة رومانيا الاسكواش بطولة رومانيا للاسكواش

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