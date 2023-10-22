الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

"خريجو الأزهر" تنظم دورة تدريبية فى الإسعافات الأولية لـ100 متدرب

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عُقدت بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر الدورة التدريبية للإسعافات الأولية، اليوم، بمشاركة نحو 100 متدرب من خلال الحضور المباشر وغير المباشر، حاضر فيها الدكتور ياسر حلمي أستاذ الجراحة والتجميل بطب الأزهر، وذلك في إطار مشروع سفراء الأزهر الذي يقدم برامج ودورات تدريبية متخصصة في كل المجالات لتأهيل شباب الأزهر لسوق العمل.

 برامج متخصصة في كل المجالات لتأهيل الشباب لسوق العمل

أكد الدكتور محمد حسين المحرصاوي نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، خلال تفقده فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة للإسعافات الأولية، أن المنظمة من خلال مشروع "سفراء الأزهر" تقدم برامج متخصصة في كل المجالات لتأهيل الشباب لسوق العمل وحث المتدربين للعمل بجد والاستفادة من كل الخبرات التي يقدمها مشروع "سفراء الأزهر" حتى يكونوا على استعداد لخوض معترك الحياة والنجاح فيها.

من جانبه أوضح الدكتور ياسر حلمي أن الهدف من هذه الدورة تعريف مبسط للإسعافات الأولية للحفاظ على حياة المصاب ومنع تدهور حالته وتقليل الألم حتى يتم نقله إلى أقرب مستشفى. 

توضيح الطرق الصحيحة لإجراء الإسعافات الأولية بطريقة عملية

وبين الطرق الصحيحة لإجراء تلك الإسعافات الأولية بطريقة عملية، وفق القواعد التي يجب أن يتبعها المسعف للحفاظ على حياة المصاب، وذلك من خلال فيديوهات تم عرضها خلال المحاضرة، وناقش من خلالها المتدربين لمعرفة مدى الاستفادة من هذه الدورة.

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