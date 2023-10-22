كاميرا "الدستور" ترصد دخول قافلة المساعدات الثانية إلى قطاع غزة

رصدت كاميرا "الدستور" دخول القافلة الثانية من المساعدات المصرية إلى قطاع غزة اليوم عبر معبر رفح البري، بعد قافلة من 20 شاحنة دخلت أمس.

ويواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي جهوده المستمرة لوصول المساعدات من خلال معبر رفح لوصولها إلى أهالي غزة، وكانت أول شاحنة تعبر إلى الجانب الفلسطيني شاحنة التحالف الوطني وهي شحنة مصرية خالصة.

ويبذل التحالف الوطني للعمل الأهلي جهودًا مكثفة منذ الساعات الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عن طريق استهداف منازل المدنيين والبنية التحتية، من أجل توفير الدعم للأشقاء في فلسطين.